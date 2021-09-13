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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
АП002904
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на передачу прав на использование программного обеспечения BRICSCAD AKSON
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207
Почтовый адрес
190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207
Контактный телефон
+7 495 514-03-68
Адрес электронной почты
tender-ito@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Резников Владислав Игоревич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Передача прав на использование программного обеспечения BricsCAD AKSON
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Передача прав на использование программного обеспечения BricsCAD AKSON
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
Адрес местонахождения
190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207
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