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    Главная / Торги / Поставка газоанализатора "Хоббит-Т" и датчиков загазованности

    Поставка газоанализатора "Хоббит-Т" и датчиков загазованности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоанализатора "Хоббит-Т" и датчиков загазованностиПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578873

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газоанализатора "Хоббит-Т" и датчиков загазованности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_О_ЗАКУПКЕ__газоанализатор_.docx

    Извещение__газоанализатор_.docx

    ПРОЕКТ_договора_поставки__газонализатор_датчики_.doc

    ТЗ__газоанализ_датчики_.pdf

    Форма3_Коммерческое_предложение.xls

    Итоговый_протокол__газоанализатор_Хоббит_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Юридический адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Контактный телефон

    8142799013

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts@karelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сёмкин Геннадий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газоанализатора "Хоббит-Т" и датчиков загазованности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 08:00 GMT +306.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоанализатора "Хоббит-Т" и датчиков загазованностиПетрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 08:0006.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110578873Дата и время вскрытия заявок Поставка газоанализатора "Хоббит-Т" и датчиков загазованностиПетрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    06.09.2021 23:5906.09.2021 23:5906.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578873Подведение итогов не позднее Поставка газоанализатора "Хоббит-Т" и датчиков загазованностиПетрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 23:5906.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578873Подведение итогов не позднее Поставка газоанализатора "Хоббит-Т" и датчиков загазованностиПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газоанализатора "Хоббит-Т" и датчиков загазованности

    Начальная цена

    315 868,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.6

    Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025579/name/6135d6d34609b8.53218130

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1 (один) газоанализатор и 8 (восемь) датчиков"

    Кол-во: 1.00000

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