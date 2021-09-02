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Номер извещения
32110578908
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля Гранта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровск, Красноармейскийпер., 59
Почтовый адрес
356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровск, Красноармейскийпер., 59
Контактный телефон
+7 86544 6-69-09
Факс
Адрес электронной почты
novoalexgaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клушин Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Новоалександровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей Гранта седан
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей Гранта седан
Начальная цена
1 170 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровск, Красноармейскийпер., 59
29.10.24
29.10
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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