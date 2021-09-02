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    Главная / Торги / Поставка автомобиля Гранта

    Поставка автомобиля Гранта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:5902.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578908Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей Гранта седанНовоалександровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578908

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля Гранта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_легкового_автомобиля.docx

    Извещение_.docx

    Раздел_4_Техническое_задание.docx

    Раздел_5_Проект_договора_по_запросу_предложений_в_электронной_форме_001_2020_ЛОТ__1.doc

    Форма_3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Протокол_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровск, Красноармейскийпер., 59

    Почтовый адрес

    356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровск, Красноармейскийпер., 59

    Контактный телефон

    +7 86544 6-69-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    novoalexgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клушин Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Новоалександровск

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобилей Гранта седан

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 23:5903.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578908Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей Гранта седанНовоалександровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобилей Гранта седан

    Начальная цена

    1 170 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    356000, Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровск, Красноармейскийпер., 59

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026317/name/6136fce5827a90.26797463

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 2.00000

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