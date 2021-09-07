Лот 1

Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.