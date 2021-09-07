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    Главная / Торги / Закупка масел и смазок

    Закупка масел и смазок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132999Дата и время окончания срока приема заявок Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132999

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка масел и смазок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 18:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 916 480-06-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki8@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ю. Вячеслав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 15:00 GMT +303.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132999Дата и время окончания срока приема заявок Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 19:0009.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132999Подведение итогов не позднее Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132999Подведение итогов не позднее Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата 100%

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    20.59.4

    Материалы смазочные; присадки; антифризы

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    _49__масло_трансформаторное.xlsx

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло Gazpromneft G-Profi MSI Plus 15w40"

    Кол-во: 0.1962

    "Позиция 2"

    "Масло Gazpromneft G-Truck 80W-90"

    Кол-во: 0.162

    "Позиция 3"

    "Масло Gazpromneft Hydraulic HLP-46"

    Кол-во: 0.2016

    "Позиция 4"

    "Масло Gazpromneft Hydraulic HLP-68"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 5"

    "Масло Gazpromneft Reduction CLP-220"

    Кол-во: 0.5967

    "Позиция 6"

    "Масло Gazpromneft Reductor CLP-460"

    Кол-во: 0.315

    "Позиция 7"

    "Масло авиационное МС-20"

    Кол-во: 1934.3

    "Позиция 8"

    "Масло ВГ Лукойл"

    Кол-во: 599.5

    "Позиция 9"

    "Масло Велосит 10"

    Кол-во: 0.648

    "Позиция 10"

    "Масло гидравлическое ИГП-18"

    Кол-во: 0.648

    "Позиция 11"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер ЛТ 22"

    Кол-во: 180

    "Позиция 12"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер ЛТ 46"

    Кол-во: 48

    "Позиция 13"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер ЛТ 46"

    Кол-во: 0.648

    "Позиция 14"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер СТ 32"

    Кол-во: 2520

    "Позиция 15"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер СТ 46"

    Кол-во: 720

    "Позиция 16"

    "Масло гидравлическое Лукойл Гейзер ЦФ 46"

    Кол-во: 19381

    "Позиция 17"

    "Масло гидравлическое марка А (МГТ)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 18"

    "Масло гидравлическое марки А"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 19"

    "Масло гидравлическое МГЕ 46В"

    Кол-во: 200

    "Позиция 20"

    "Масло гидравлическое МГЕ 46В"

    Кол-во: 1348

    "Позиция 21"

    "Масло дизельное М14В2"

    Кол-во: 2088

    "Позиция 22"

    "Масло индустриальное И-20"

    Кол-во: 4902.6

    "Позиция 23"

    "Масло индустриальное И-30А"

    Кол-во: 0.324

    "Позиция 24"

    "Масло индустриальное И-40А"

    Кол-во: 15453.7

    "Позиция 25"

    "Масло индустриальное И-40А"

    Кол-во: 689.3

    "Позиция 26"

    "Масло индустриальное И-40А"

    Кол-во: 10.4003

    "Позиция 27"

    "Масло индустриальное И-50А"

    Кол-во: 22874

    "Позиция 28"

    "Масло индустриальное ПС-28"

    Кол-во: 52468.5

    "Позиция 29"

    "Масло компрессорное КС-19"

    Кол-во: 1877.4

    "Позиция 30"

    "Масло компрессорное КС-19"

    Кол-во: 769.6

    "Позиция 31"

    "Масло Лукойл Стило 680 редукторное"

    Кол-во: 790

    "Позиция 32"

    "Масло моторное 10W40"

    Кол-во: 0.2975

    "Позиция 33"

    "Масло моторное 15W40"

    Кол-во: 0.0036

    "Позиция 34"

    "Масло моторное М-10В2"

    Кол-во: 0.1857

    "Позиция 35"

    "Масло моторное М-10Г2К"

    Кол-во: 1504.1

    "Позиция 36"

    "Масло моторное М-10ДМ"

    Кол-во: 0.885

    "Позиция 37"

    "Масло моторное М-14В2"

    Кол-во: 32548.6

    "Позиция 38"

    "Масло моторное М-14Д2"

    Кол-во: 2234

    "Позиция 39"

    "Масло моторное МТ-16П"

    Кол-во: 0.6786

    "Позиция 40"

    "Масло поглотительное каменноугольное, марка А"

    Кол-во: 78.71

    "Позиция 41"

    "Масло редукторное ИРП-150"

    Кол-во: 0.684

    "Позиция 42"

    "Масло супер 15W40 К"

    Кол-во: 0.24

    "Позиция 43"

    "Масло ТП-22С"

    Кол-во: 19094.8

    "Позиция 44"

    "Масло ТП-22С"

    Кол-во: 2997.8

    "Позиция 45"

    "Масло трансмиссионное ТАД-17и"

    Кол-во: 1055.6

    "Позиция 46"

    "Масло трансмиссионное ТАП-15"

    Кол-во: 1.4006

    "Позиция 47"

    "Масло трансмиссионное ТАП-15В"

    Кол-во: 346

    "Позиция 48"

    "Масло трансмиссионное ТСП-15к"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 49"

    "масло трансформаторное подготовленое ГК пробой не менее 36 кВ"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 50"

    "Масло трансформаторное Т-1500"

    Кол-во: 3909.1

    "Позиция 51"

    "Масло турбинное ТП-30"

    Кол-во: 1513.3

    "Позиция 52"

    "Масло цилиндровое Ц-11"

    Кол-во: 0.5068

    "Позиция 53"

    "Масло-разделитель Aviks Molding oil"

    Кол-во: 720

    "Позиция 54"

    "Смазка 1-13"

    Кол-во: 2221.1

    "Позиция 55"

    "Смазка Gazpromneft Grease L EP 2"

    Кол-во: 7008.5

    "Позиция 56"

    "Смазка ВНИИ НП-242 ГОСТ 20421-75"

    Кол-во: 497

    "Позиция 57"

    "Смазка графитная"

    Кол-во: 1480

    "Позиция 58"

    "Смазка ИП-1"

    Кол-во: 18974.9

    "Позиция 59"

    "Смазка Литол-24"

    Кол-во: 5557

    "Позиция 60"

    "Смазка Солидол Ж"

    Кол-во: 5286.1

    "Позиция 61"

    "Смазка Униол-2М/2"

    Кол-во: 20.8692

    "Позиция 62"

    "Смазка Sliding GR1"

    Кол-во: 1.458

    "Позиция 63"

    "Смазка Прокатол 2"

    Кол-во: 7.3991

    "Позиция 64"

    "Смазка СКС-300м1"

    Кол-во: 3.4515

    "Позиция 65"

    "Масло VG-32 гидравлическое ISO 6743/4HM"

    Кол-во: 0.0351

    Лот 2

    Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132999Дата и время окончания срока приема заявок Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 19:0009.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132999Подведение итогов не позднее Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132999Подведение итогов не позднее Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата 100%

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    20.59.4

    Материалы смазочные; присадки; антифризы

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло MEROPA редукторное 320"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Масло Mobil Delvac MX Extra моторное 10W40"

    Кол-во: 649

    "Позиция 3"

    "Масло Mobil Delvac MX моторное 15W40"

    Кол-во: 734

    "Позиция 4"

    "Масло Mobil Delvac моторное 10W30 (бенз)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 5"

    "Масло Mobil Gligole 30 редукторное"

    Кол-во: 0.162

    "Позиция 6"

    "Масло Mobil Rarus 425"

    Кол-во: 832

    "Позиция 7"

    "Масло Mobil Vacuoline 525"

    Кол-во: 10501

    "Позиция 8"

    "Масло Mobil Vacuoline 528"

    Кол-во: 2288

    "Позиция 9"

    "Масло MobilGear 600 XP 220"

    Кол-во: 4368

    "Позиция 10"

    "Масло Mobilube GX 80W90 трансмиссионное"

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "Масло Rando HD46 гидравлическое"

    Кол-во: 0.108

    "Позиция 12"

    "Масло Shell Omala S2 G150"

    Кол-во: 0.0675

    "Позиция 13"

    "Масло Shell Omala S2 GX 460"

    Кол-во: 0.486

    "Позиция 14"

    "Масло Shell Rimula R4 L моторное 15W40"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 15"

    "Масло Shell Tellus S3 М46"

    Кол-во: 3.4515

    "Позиция 16"

    "Масло Shell Tellus T15 гидравлическое"

    Кол-во: 76.7

    "Позиция 17"

    "Масло Shell Turbo T32 турбинное"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 18"

    "Масло Shell Turbo T46 турбинное"

    Кол-во: 150

    "Позиция 19"

    "Масло TRACTION MAX моторное минер. 15W40"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 20"

    "Масло компрессорное AEON 9000 SP"

    Кол-во: 0.2466

    "Позиция 21"

    "Масло компрессорное FORTE ISO100 HD30; ISO VDL 100 (DIN 51.506); PNEUROP (DIN51352)"

    Кол-во: 0.0018

    "Позиция 22"

    "Масло компрессорное Roto-Z"

    Кол-во: 0.162

    "Позиция 23"

    "Масло силиконовое PMX-200-20 CS"

    Кол-во: 0.82

    "Позиция 24"

    "Масло трансформаторное NYTRO 11GX"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 25"

    "Масло Мobil SHC 639 циркуляционное"

    Кол-во: 832

    "Позиция 26"

    "Смазка Beruplex HTA"

    Кол-во: 1.6731

    "Позиция 27"

    "Смазка Kluber Wolfracoat C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Смазка Shell Gadus S2 V220 1"

    Кол-во: 148

    "Позиция 29"

    "Смазка Shell Gadus S2 V220AC"

    Кол-во: 236

    "Позиция 30"

    "Смазка Shell Gadus S5 T460 1,5"

    Кол-во: 6.786

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