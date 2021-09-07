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Номер извещения
ГП132999
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка масел и смазок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 916 480-06-32
Факс
Адрес электронной почты
zakupki8@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
Ю. Вячеслав Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 15:00 GMT +303.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132999Дата и время окончания срока приема заявок Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 19:0009.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132999Подведение итогов не позднее Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
09.09.202109.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132999Подведение итогов не позднее Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масла и смазки, отечественная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
20.59.4
19.20.29
Документация лота
Кол-во: 0.1962
Кол-во: 0.162
Кол-во: 0.2016
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.5967
Кол-во: 0.315
Кол-во: 1934.3
Кол-во: 599.5
Кол-во: 0.648
Кол-во: 0.648
Кол-во: 180
Кол-во: 48
Кол-во: 0.648
Кол-во: 2520
Кол-во: 720
Кол-во: 19381
Кол-во: 400
Кол-во: 1080
Кол-во: 200
Кол-во: 1348
Кол-во: 2088
Кол-во: 4902.6
Кол-во: 0.324
Кол-во: 15453.7
Кол-во: 689.3
Кол-во: 10.4003
Кол-во: 22874
Кол-во: 52468.5
Кол-во: 1877.4
Кол-во: 769.6
Кол-во: 790
Кол-во: 0.2975
Кол-во: 0.0036
Кол-во: 0.1857
Кол-во: 1504.1
Кол-во: 0.885
Кол-во: 32548.6
Кол-во: 2234
Кол-во: 0.6786
Кол-во: 78.71
Кол-во: 0.684
Кол-во: 0.24
Кол-во: 19094.8
Кол-во: 2997.8
Кол-во: 1055.6
Кол-во: 1.4006
Кол-во: 346
Кол-во: 1080
Кол-во: 10000
Кол-во: 3909.1
Кол-во: 1513.3
Кол-во: 0.5068
Кол-во: 720
Кол-во: 2221.1
Кол-во: 7008.5
Кол-во: 497
Кол-во: 1480
Кол-во: 18974.9
Кол-во: 5557
Кол-во: 5286.1
Кол-во: 20.8692
Кол-во: 1.458
Кол-во: 7.3991
Кол-во: 3.4515
Кол-во: 0.0351
Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132999Дата и время окончания срока приема заявок Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 19:0009.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132999Подведение итогов не позднее Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
09.09.202109.09.2021 19:0009.09.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132999Подведение итогов не позднее Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масла и смазки, импортная продукция. Прошу Вас рассмотреть возможность поставки указанной в приложении номенклатуры и направить в наш адрес Технико-коммерческое предложение и коммерческое предложение с указанием следующих параметров: - цена, руб. без НДС; - базис поставки (самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. Таганрог); - условия оплаты; - минимально возможный срок отгрузки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз – местонахождение склада поставщика, либо DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
20.59.4
19.20.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 649
Кол-во: 734
Кол-во: 240
Кол-во: 0.162
Кол-во: 832
Кол-во: 10501
Кол-во: 2288
Кол-во: 4368
Кол-во: 250
Кол-во: 0.108
Кол-во: 0.0675
Кол-во: 0.486
Кол-во: 1050
Кол-во: 3.4515
Кол-во: 76.7
Кол-во: 1040
Кол-во: 150
Кол-во: 1040
Кол-во: 0.2466
Кол-во: 0.0018
Кол-во: 0.162
Кол-во: 0.82
Кол-во: 0.36
Кол-во: 832
Кол-во: 1.6731
Кол-во: 5
Кол-во: 148
Кол-во: 236
Кол-во: 6.786
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