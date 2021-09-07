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    Главная / Торги / Выполнение работ по дефектации и ремонту буфетно-кухонного оборудования

    Выполнение работ по дефектации и ремонту буфетно-кухонного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578940Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по дефектации и ремонту буфетно-кухонного оборудованияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110578940

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по дефектации и ремонту буфетно-кухонного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 17:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    _Документация_ЗП_СМСП_верс1.docx

    Извещение__об_изменении_32110578940_.pdf

    _Извещение_ЗП_СМСП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    76333949

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по дефектации и ремонту буфетно-кухонного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578940Подведение итогов не позднее Выполнение работ по дефектации и ремонту буфетно-кухонного оборудованияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по дефектации и ремонту буфетно-кухонного оборудования

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы по настоящему Договору выполняются на территории Исполнителя. Передача Имущества осуществляется по адресу: 141720, Московская обл., г. Долгопрудный, микрорайон Павельцево, Новое шоссе, д. 36А, стр. 1. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счёта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.1

    Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования"

    Кол-во:

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