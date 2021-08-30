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Номер извещения
АП002898
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлопроката, трубной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 753
Факс
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Адрес электронной почты
m.khorkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хорькова Мария Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка металлопроката, трубной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 12:00 GMT +330.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002898Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката, трубной продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002898Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката, трубной продукцииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлопроката, трубной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз (предпочтительно из Южного ФО)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
24.20.13.160
24.20.13.130
24.10.8
Документация лота
Кол-во: 0.3278
Кол-во: 1.6623
Кол-во: 4.9986
Кол-во: 1.1178
Кол-во: 1.5287
Кол-во: 4.0319
Кол-во: 0.9079
Кол-во: 3.3245
Кол-во: 27.945
Кол-во: 13.1601
Кол-во: 1.1142
Кол-во: 1.8312
Кол-во: 1.3634
Кол-во: 0.506
Кол-во: 2.5928
Кол-во: 4.4125
Кол-во: 1.2333
Кол-во: 0.0258
Кол-во: 0.0247
Кол-во: 0.0118
Кол-во: 0.0425
Кол-во: 0.1688
Кол-во: 0.0457
Кол-во: 0.0074
Кол-во: 0.0536
Кол-во: 0.181
Кол-во: 0.0077
Кол-во: 0.1778
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