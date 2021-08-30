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    Главная / Торги / Закупка металлопроката, трубной продукции

    Закупка металлопроката, трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002898Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката, трубной продукцииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002898

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката, трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анонс.docx

    Информационное_письмо.pdf

    Форма_ТКП.xlsx

    Договор_поставки.7z

    АП002898_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката, трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 12:00 GMT +330.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002898Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката, трубной продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002898Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката, трубной продукцииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002898Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката, трубной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката, трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз (предпочтительно из Южного ФО)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.160

    Трубы стальные водогазопроводные

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    24.10.8

    Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030981/name/613efe98e80a81.03438226

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист Горечекатанный St3ps6 GOST 14637-89 t-4"

    Кол-во: 0.3278

    "Позиция 2"

    "Лист Горечекатанный St3ps6 GOST 14637-89 t-8"

    Кол-во: 1.6623

    "Позиция 3"

    "Лист Горечекатанный St3ps6 GOST 14637-89 t-10"

    Кол-во: 4.9986

    "Позиция 4"

    "Лист Горечекатанный St3ps6 GOST 14637-89 t-16"

    Кол-во: 1.1178

    "Позиция 5"

    "Лист Горечекатанный St3ps6 GOST 14637-89 t-20"

    Кол-во: 1.5287

    "Позиция 6"

    "Лист Горечекатанный 08Kh18N10T GOST 7350-77 t-4"

    Кол-во: 4.0319

    "Позиция 7"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t-6"

    Кол-во: 0.9079

    "Позиция 8"

    "Лист Горечекатанный C245 GOST 27772-2015 t-8"

    Кол-во: 3.3245

    "Позиция 9"

    "Двутавр GOST R 57837-2017 I 25W1/25Sh1"

    Кол-во: 27.945

    "Позиция 10"

    "Швеллер St3ps5 GOST 535-2005 24y"

    Кол-во: 13.1601

    "Позиция 11"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ GOST 27772-2015 C245 L50x5"

    Кол-во: 1.1142

    "Позиция 12"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ GOST 27772-2015 C245 L100x07"

    Кол-во: 1.8312

    "Позиция 13"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ GOST 27772-2015 C245 30y"

    Кол-во: 1.3634

    "Позиция 14"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3ps5 GOST 535-2005 L50x5"

    Кол-во: 0.506

    "Позиция 15"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3ps5 GOST 535-2005 L100x10"

    Кол-во: 2.5928

    "Позиция 16"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ St3ps5 GOST 14637-88/89 L100x10"

    Кол-во: 4.4125

    "Позиция 17"

    "УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ C245 GOST 27772-2015 L125x80x8"

    Кол-во: 1.2333

    "Позиция 18"

    "Сварной профиль St3ps5 GOST 535-2005 GOST 30245-2003 300x200x6"

    Кол-во: 0.0258

    "Позиция 19"

    "GOST 10704-91 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ P 89x4"

    Кол-во: 0.0247

    "Позиция 20"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89, 159x4.5 (Kg)"

    Кол-во: 0.0118

    "Позиция 21"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 Tp ф102x3.5 Tube"

    Кол-во: 0.0425

    "Позиция 22"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 P 89x4"

    Кол-во: 0.1688

    "Позиция 23"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 P159x4"

    Кол-во: 0.0457

    "Позиция 24"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 P 159x4.5"

    Кол-во: 0.0074

    "Позиция 25"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 Φ273x4"

    Кол-во: 0.0536

    "Позиция 26"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 PØ325x6"

    Кол-во: 0.181

    "Позиция 27"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 355.6x4"

    Кол-во: 0.0077

    "Позиция 28"

    "Труба St3ps5 GOST 14637-89 P 820x8"

    Кол-во: 0.1778

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