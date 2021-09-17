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Номер извещения
ГП144057
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС2-2
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
24.08.2021 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+49 5741 481 72 доб. 498
Факс
--
Адрес электронной почты
t.kruchenitskaya@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крученицкая Татьяна Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 15:00 GMT +317.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144057Подведение итогов не позднее Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
26.20.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 15:00 GMT +317.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144057Подведение итогов не позднее Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
26.20.11.110
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 35
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 100
Кол-во: 130
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 12
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 15:00 GMT +317.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144057Подведение итогов не позднее Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
26.20.11.110
Документация лота
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 70
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