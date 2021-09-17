Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС2-2

    Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС2-2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144057

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС2-2

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.08.2021 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_38_Договор_поставки_ИТ_оборудования_и_программ_для_ЭВМ.docx

    Форма__ТКП_оргтехника_для_УКПГ_2_и_ВЗиС2_2_лот_1.XLSX

    Паспорт_предприятия.xlsx

    Форма_заявки.doc

    Форма__ТКП_оргтехника_для_УКПГ_2_и_ВЗиС2_2_лот_2.XLSX

    Форма__ТКП_оргтехника_для_УКПГ_2_и_ВЗиС2_2_лот_3.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5741 481 72 доб. 498

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    t.kruchenitskaya@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крученицкая Татьяна Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 15:00 GMT +317.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144057Подведение итогов не позднее Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144057Подведение итогов не позднее Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маршрутизатор Cisco ISR 4331 (ISR4331R/K9)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Лицензия Security License for Cisco ISR 4330 Series (SL-4330-SEC-K9)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Сервисный контракт для ISR4331 на 3 года (CON-3SNT-ISR4331K)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Коммутатор Catalyst 1000 48port GE, POE, 4x1G SFP (C1000-48P-4G-L)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "APC Smart-UPS X 3000 ВА (ВхШхГ) мм 85х432х667"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "APC Network Management Card 2 with Environmental Monitoring"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Точка доступа Cisco AIR-AP1832I-R-K9 802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; R Reg Domain"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Лицензии для точки доступа 5 AP Adder License for the 5508 Controller (eDelivery) (L-LIC-CT5508-5A)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Точка доступа Ubiquiti NanoStation M2 (2.4 ГГц)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Точка доступа Rocket M2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Антенна AirMax Omni 2G-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Разъем FM-RG11-ALM 7,6/11,7"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Кабель коаксиальный RG-11"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Розетки RJ-45 настенные 2 U (SB2-2-8P8C-C5e-WH)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Патч-корд UTP 5e cat - 1 метр"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Патч-корд UTP 5e cat - 2 метра"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Патч-корд UTP 5e cat - 3 м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Патч-корд UTP 5e cat - 5 м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Саморезы"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Разъем F-56-CX3 4,9 F male, компрессорный герметичный на RG-6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Разъем FM-RG11-CX3 7,5 F male, компрессорный герметичный на RG-11"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Хомут-стяжка бел (100 шт) (GTM-300STC)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Хомут-стяжка бел (100 шт) (GT-200МС)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Кабель коаксиальный RG-213"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Короб пластиковый 25х30"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Короб пластиковый 100х50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Коннектор TWT (Hyperline TWT-PL45-8P8C) RJ45 UTP 8P8C. универсальный. cat.5e. 100 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Витая пара UTP 5E cat 305m (Hyperline UTP4-C5e-SOLID-GY)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Витая пара с тросом кат.5e Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-ST-OUT 4 пары"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "IP-телефоны Cisco CP-7821-K9="

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "IP Conference Station Cisco CP-8831-K9"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 15:00 GMT +317.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144057Подведение итогов не позднее Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144057Подведение итогов не позднее Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма__ТКП_оргтехника_для_УКПГ_2_и_ВЗиС2_2_лот_2.XLSX

    10.09.2021

    Форма_заявки.doc

    10.09.2021

    Паспорт_предприятия.xlsx

    10.09.2021

    Приложение_38_Договор_поставки_ИТ_оборудования_и_программ_для_ЭВМ.docx

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобильная радиостанция Motorola DM1400 DMR VHF 136-174 MDM01JNC9JA2AN"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Радиостанция автомобильно-стационарная Motorola DM4401E VHF 136-174 25 Вт MDM28JNC9RA2AN"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "GPS антенна на магните Motorola PMAN4002 (для DM3401, DM3601, DM4401, DM4601)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Автомобильная антенна на магнитном основании ComTech ADM153 136–174 МГц BNC"

    Кол-во: 35

    "Позиция 5"

    "Импульсный преобразователь постоянного напряжения Astron N2412-12 (с 24В на 12В)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Источник питания Vega PSS-825 импульсного типа 10А (с 220В на 12В)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Портативная радиостанция Motorola DP4801E VHF 136-174 Цифровая MDH56JDN9RA1AN"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор Motorola PMNN4412/PMNN4412AR Оригинальный Ni-MH 1300-1400 мАч (для DP4400 DP4401 DP4800 DP4801)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Портативная радиостанция Motorola DP1400 VHF 136-174 Цифровая MDH01JDC9JA2AN"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Лицензия цифровизации Motorola IPSC HKVN4279 (для DP1400, DM1400)"

    Кол-во: 130

    "Позиция 11"

    "Аккумулятор Motorola PMNN4251 / PMNN4251AR оригинальный Ni-MH (для DP1400)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Антенна дипольная D2 VHF 136-174 МГц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Коаксиальный кабель RADIOLAB RG-213 C/U PVC"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Коаксиальный кабель RADIOLAB RG-58 C/U PVC (black)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Разъем ВЧ N-111B N-type male на кабель RG213"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Разъем ВЧ N-111F N-type male на RG58"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Разъем ВЧ B-111F BNC-male на кабель RG58"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Комплект герметизации KG-2"

    Кол-во: 5

    Лот 3

    Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 15:00 GMT +317.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144057Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144057Подведение итогов не позднее Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144057Подведение итогов не позднее Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оргтехники и комплектующих для УКПГ-2 и ВЗиС 2-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_заявки.doc

    10.09.2021

    Приложение_38_Договор_поставки_ИТ_оборудования_и_программ_для_ЭВМ.docx

    10.09.2021

    Форма__ТКП_оргтехника_для_УКПГ_2_и_ВЗиС2_2_лот_3.XLSX

    10.09.2021

    Паспорт_предприятия.xlsx

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук HP ProBook 450 G7 (8VU77EA)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Компьютерная мышь Logitech B100 Black USB"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "ПК HP ProDesk 400 G6 DM/ Core i5-10500T/ 16GB/ 512GB SSD/ Win10Pro (1C6Z2EA)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Монитор HP P24h G4 IPS, LED, 16:9, HDMI M/M, 250cd, 178°/178°, FHD 1920x1080, D-Sub, DisplayPort, черный, HAS, Pivot"

    Кол-во: 70

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАС
    Попозиционная № ГП137252
    Поставка компьютерной и офисной техники
    Поставка компьютерной и офисной техники
    438281
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2021 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК -АЗК
    Запрос предложений № ГП006111
    закупка оргтехники и комплектующих
    закупка оргтехники и комплектующих
    356323
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.06.2020 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить