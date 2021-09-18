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Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене по реализации муниципального имущества: Здание НОШ с кадастровым № 05:39:000039:303 площадью 54 кв.м. с земельным участком с кадастровым № 05:39:000039:71 площадью 63 кв.м.расположенное по адресу: Чародинский район, с. Гидиб.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Чародинский район, с. Гидиб
Номер извещения
ГП132986
Способ реализации
Приватизация
Нормативное регулирование
Федеральный закон №178-ФЗ
Продавец / инициатор продажи
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН
Предмет договора
Здание нежилое с кадастровым № 05:39:000039:303, площадью 54 кв.м. с земельным участком с кадастровым № 05:39:000039:71 площадью 63 кв.м.расположенное по адресу: Чародин-ский район, с. Гидиб
Начальная цена
174300.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
34860.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 17:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.09.2021 12:00
Дата и время проведения
21.09.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Здание нежилое с кадастровым № 05:39:000039:303, площадью 54 кв.м. с земельным участком с кадастровым № 05:39:000039:71 площадью 63 кв.м.расположенное по адресу: Чародин-ский район, с. Гидиб
Форма собственности имущества
Муниципальная (региональная)
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН
Юридический адрес
368450, Российская Федерация, Республика Дагестан, Чародинский, Цуриб, Имама Шамиля, 1
Контактный телефон
+7 906 448-23-33
Адрес электронной почты
sosoda39@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тинамагомедов Тинамагомед Рамазанович
Место рассмотрения предложений
Чародинский
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sosoda39@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 906 448-23-33
Адрес местонахождения продавца/инициатора
368450, Российская Федерация, Республика Дагестан, Чародинский, Цуриб, Имама Шамиля, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Да
Порядок определения победителя
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Требования, предъявляемые к Участнику
Ограничения участия в отдельных категорий лиц в приватизации: Заявителем - участниками элек-тронного аукциона могут быть, любые физические и юридические лица, за исключением государствен-ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а так-же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Подробная информация размещена в аукционной документации, прикрепленной к настоящему извещению в разделе «Документация процедуры»
Обременения (ограничения)
Подробная информация размещена в аукционной документации, прикрепленной к настоящему извещению в разделе «Документация процедуры»
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Подробная информация размещена в аукционной документации, прикрепленной к настоящему извещению в разделе «Документация процедуры»
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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