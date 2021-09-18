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    Главная / Торги / открытый аукцион на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене по реализации муниципального имущества: Здание НОШ с кадастровым № 05:39:000039:303 площадью 54 кв.м. с земельным участком с кадастровым № 05:39:000039:71 площадью 63 кв.м.расположенное по адресу: Чародинский район, с. Гидиб.

    открытый аукцион на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене по реализации муниципального имущества: Здание НОШ с кадастровым № 05:39:000039:303 площадью 54 кв.м. с земельным участком с кадастровым № 05:39:000039:71 площадью 63 кв.м.расположенное по адресу: Чародинский район, с. Гидиб.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.09.2021 17:0018.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132986Дата и время окончания срока приема заявок Здание нежилое с кадастровым № 05:39:000039:303, площадью 54 кв.м. с земельным участком с кадастровым № 05:39:000039:71 площадью 63 кв.м.расположенное по адресу: Чародин-ский район, с. ГидибЧародинскийПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене по реализации муниципального имущества: Здание НОШ с кадастровым № 05:39:000039:303 площадью 54 кв.м. с земельным участком с кадастровым № 05:39:000039:71 площадью 63 кв.м.расположенное по адресу: Чародинский район, с. Гидиб.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Чародинский район, с. Гидиб

    Номер извещения

    ГП132986

    Способ реализации

    Приватизация

    Нормативное регулирование

    Федеральный закон №178-ФЗ

    Продавец / инициатор продажи

    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН

    Предмет договора

    Здание нежилое с кадастровым № 05:39:000039:303, площадью 54 кв.м. с земельным участком с кадастровым № 05:39:000039:71 площадью 63 кв.м.расположенное по адресу: Чародин-ский район, с. Гидиб

    Начальная цена

    174300.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    34860.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 17:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.09.2021 12:00

    Дата и время проведения

    21.09.2021 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    решение_о_приватиз.rar

    Новая_папка.rar

    WhatsApp_Unknown_2021_08_18_at_16.12.55.zip

    2._Аукц_документ_Гидиб_Чарод_район___на_сайт.docx

    РАСПОРЯЖ_по_торгамГИДИБ_НОШ.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Здание нежилое с кадастровым № 05:39:000039:303, площадью 54 кв.м. с земельным участком с кадастровым № 05:39:000039:71 площадью 63 кв.м.расположенное по адресу: Чародин-ский район, с. Гидиб

    Форма собственности имущества

    Муниципальная (региональная)

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН

    Юридический адрес

    368450, Российская Федерация, Республика Дагестан, Чародинский, Цуриб, Имама Шамиля, 1

    Контактный телефон

    +7 906 448-23-33

    Адрес электронной почты

    sosoda39@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тинамагомедов Тинамагомед Рамазанович

    Место рассмотрения предложений

    Чародинский

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sosoda39@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 906 448-23-33

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    368450, Российская Федерация, Республика Дагестан, Чародинский, Цуриб, Имама Шамиля, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Ограничения участия в отдельных категорий лиц в приватизации: Заявителем - участниками элек-тронного аукциона могут быть, любые физические и юридические лица, за исключением государствен-ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а так-же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Подробная информация размещена в аукционной документации, прикрепленной к настоящему извещению в разделе «Документация процедуры»

    Обременения (ограничения)

    Подробная информация размещена в аукционной документации, прикрепленной к настоящему извещению в разделе «Документация процедуры»

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Подробная информация размещена в аукционной документации, прикрепленной к настоящему извещению в разделе «Документация процедуры»

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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