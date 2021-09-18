Требования, предъявляемые к Участнику

Ограничения участия в отдельных категорий лиц в приватизации: Заявителем - участниками элек-тронного аукциона могут быть, любые физические и юридические лица, за исключением государствен-ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а так-же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.