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    Главная / Торги / Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценке

    Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578799Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценкег. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578799

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_проект_договора.docx

    Приложение_2_техническое_задание.docx

    Документация_запроса_предложений_на_услуги_по_опеределению_рыночной_стоимости_п__3_.docx

    Изменения_в_закупочную_документацию.docx

    Изменения_в_закупочную_документацию.docx

    32110578799_рассмотрения.pdf

    32110578799_подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578799Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценкег. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 12:3003.09.2021 12:3003.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110578799Дата и время вскрытия заявок Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценкег. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 18:0016.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578799Подведение итогов не позднее Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценкег. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578799Подведение итогов не позднее Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценкег. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценке

    Начальная цена

    6 805 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    34 025,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    34 025,00

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    74.90.12.126

    Услуги по установлению рыночной или иной стоимости иных объектов гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035664/name/614474016460d7.82789355

    17.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035665/name/61447405bbcfc9.24135408

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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