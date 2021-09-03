Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценке

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110578799 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценке Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ Юридический адрес 111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53, Почтовый адрес 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16 Контактный телефон +7 495 647-42-72 Факс Адрес электронной почты tender@spacecorp.ru Ф.И.О. контактного лица Филиппов Дмитрий Александрович Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru