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Номер извещения
32110578799
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
tender@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
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Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578799Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценкег. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 12:3003.09.2021 12:3003.09.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110578799Дата и время вскрытия заявок Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценкег. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 18:0016.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578799Подведение итогов не позднее Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценкег. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.202116.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578799Подведение итогов не позднее Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценкег. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по определению рыночной стоимости пакетов акций АО «Российские космические системы» и организаций, входящих в интегрированную структуру АО «Российские космические системы и получение экспертного заключения СРО на отчет об оценке
Начальная цена
6 805 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
34 025,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
74.90.12.126
74.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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