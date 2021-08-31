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Номер извещения
32110578771
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №103/КО - Проведение обязательного периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газэнергосервис» - завод «РТО» для нужд АО "Газэнергосервис" (21-ГЭС-РУ-0254)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 492
Факс
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Адрес электронной почты
rprokopenko@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопенко Роман Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
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КО №103/КО - Проведение обязательного периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газэнергосервис» - завод «РТО» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.202117.09.2021 23:5917.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578771Подведение итогов не позднее КО №103/КО - Проведение обязательного периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газэнергосервис» - завод «РТО» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №103/КО - Проведение обязательного периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газэнергосервис» - завод «РТО» для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис"
Начальная цена
646 645,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
86.21.10
86.10
Документация лота
Кол-во: 1
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