www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП132982
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.08.2021 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Почтовый адрес
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
Контактный телефон
9684089874
Факс
{}
Адрес электронной почты
zakupki@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Н Виталий Иванович
Место рассмотрения предложений
121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2021 14:00 GMT +326.08.2021 14:0026.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132982Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2021 14:0026.08.2021 14:0026.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132982Дата и время вскрытия заявок Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УНИВЕРСИТЕТ 2035
Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035
Адрес местонахождения
121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV
26.20.13.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.