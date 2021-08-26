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    Главная / Торги / Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035

    Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 14:0026.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132982Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132982

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.08.2021 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_Запроса_КП.doc

    Техническое_задание_на_поставку_сервера.docx

    Форма_Спецификации.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 2035»
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Юридический адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Почтовый адрес

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Контактный телефон

    9684089874

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Н Виталий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 14:00 GMT +326.08.2021 14:0026.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132982Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2021 14:0026.08.2021 14:0026.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132982Дата и время вскрытия заявок Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 20:0002.09.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132982Подведение итогов не позднее Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035121205, город Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, дом 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рабочей станции для нужд Университета 2035

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УНИВЕРСИТЕТ 2035
    Все закупки и тендеры УНИВЕРСИТЕТ 2035

    Адрес местонахождения

    121205, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ НОБЕЛЯ, ДОМ 1, ЭТ/ПОМ 3/IV

    Классификатор ОКПД2

    26.20.13.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сервера"

    Кол-во:

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