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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП132981
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на поставку персональных компьютеров, периферийного оборудования и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный анализ рынка
Дата публикации
23.08.2021 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
Почтовый адрес
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
Контактный телефон
+7 495 631-90-00 доб. 2923
Факс
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Адрес электронной почты
borodin.aa@roscosmos.digital
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Артем Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос коммерческих предложений на поставку персональных компьютеров, периферийного оборудования и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос коммерческих предложений на поставку персональных компьютеров, периферийного оборудования и комплектующих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РК-ЦИФРА
Все закупки и тендеры РК-ЦИФРА
Адрес местонахождения
125196, Г МОСКВА, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 1, Э 1 ПОМ 152
26.20
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
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