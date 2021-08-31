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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства I уровня (сварщики) (первичная, периодическая, дополнительная аттестация)

    Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства I уровня (сварщики) (первичная, периодическая, дополнительная аттестация)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578753Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства I уровня (сварщики) (первичная, периодическая, дополнительная аттестация)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578753

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства I уровня (сварщики) (первичная, периодическая, дополнительная аттестация)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    Почтовый адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Контактный телефон

    +7 831 469-48-59

    Факс

    +7 831 416-09-84

    Адрес электронной почты

    kazakovana@oblgaz.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства I уровня (сварщики) (первичная, периодическая, дополнительная аттестация)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства I уровня (сварщики) (первичная, периодическая, дополнительная аттестация)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению аттестации специалистов сварочного производства I уровня (сварщики) (первичная, периодическая, дополнительная аттестация)

    Начальная цена

    1 635 396,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Классификатор ОКПД2

    85.41

    Услуги по дополнительному образованию детей и взрослых

    Классификатор ОКВЭД2

    85.41

    Образование дополнительное детей и взрослых

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1023606/name/61306c84713dc8.02724881

    02.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Образование дополнительное детей и взрослых"

    Кол-во: 1.00000

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