Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)

    Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132979Дата и время окончания срока приема заявок Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132979

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 16:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ф230.png

    ф250.png

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Контактный телефон

    +7 985 418-38-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki1@smetalls.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ч. Андрей Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132979Дата и время окончания срока приема заявок Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132979Подведение итогов не позднее Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132979Подведение итогов не позднее Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4

    123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16

    Классификатор ОКПД2

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соединение вращающееся ролика ф230"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Соединение вращающееся ролика ф 250"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП225651
    подшипники
    подшипники
    591907
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225425
    Муфты зубчатые
    Муфты зубчатые
    591221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
    Попозиционная № ГП135535
    Реализация (продажа) невостребованного оборудования
    Реализация (продажа) невостребованного оборудования
    564314
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.12.2021 08:00(GMT+03:00)
    65 177 258
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить