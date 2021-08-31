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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП132979
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
Контактный телефон
+7 985 418-38-61
Факс
Адрес электронной почты
zakupki1@smetalls.com
Ф.И.О. контактного лица
Ч. Андрей Павлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132979Дата и время окончания срока приема заявок Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132979Подведение итогов не позднее Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соединения вращающиеся ролика (вертлюга МНЛЗ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. ТаганрогРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Все закупки и тендеры СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
Адрес местонахождения
117218, Российская Федерация, Московская область, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Котловка, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 стр. 97, этаж 5 офис 522 Б 4
123112, Российская Федерация, Ленинградская область, Москва, Пресненская наб., д.8, строен.1, этаж 10, помещение IN, комната 16
28.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
Кол-во: 2
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