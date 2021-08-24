Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

По договору, отсрочка 100 % на 14 календарных дней с даты поставки и получения документов. Поставка до 31.08.2021 г. включительно. Время поставки: В будни с 09.00 до 16.00. Перерыв с 12.00-13.00. Перед определением победителя и подписания договора, участник (давший наименьшую цену) должен пройти проверку службами ООО "Управление механизацией - М" и получить одобрение на поставку товара и заключение договора! Для проведения проверки на электронную почту нужно прислать сканы документов из списка по запросу документов.