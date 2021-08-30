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    Главная / Торги / Закупка программного обеспечения (Бастион-2, Интеллект)

    Закупка программного обеспечения (Бастион-2, Интеллект)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 18:3030.08.2021 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002893Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программного обеспеченияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002893

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка программного обеспечения (Бастион-2, Интеллект)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    03_Договор.zip

    Форма_ТКП .xlsx

    02_Анонс_Isource.docx

    АП002893_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 18:30 GMT +330.08.2021 18:3030.08.2021 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002893Дата и время окончания срока приема заявок Закупка программного обеспеченияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 16:4015.09.2021 16:4015.09.2021 16:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002893Подведение итогов не позднее Закупка программного обеспеченияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 16:4015.09.2021 16:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002893Подведение итогов не позднее Закупка программного обеспеченияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка программного обеспечения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский район, урочище Холмы, ПС Холмогорская (55 км до г. Ноябрьск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    62.01.2

    Оригиналы программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034018/name/6142e3fed3dbe9.72723633

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программное обеспечение «Интеллект»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Программное обеспечение «Бастион-2 - Сервер 500»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Программное обеспечение «Бастион-2 - АРМ оператора». Лицензия на 1 сетевое автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора системы."

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Программное обеспечение «Бастион-2 - АРМ Бюро пропусков»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Программное обеспечение «Бастион-2 – С2000» (исп.10) – модуль систем ОПС на основе ПКП, совместимых с пультами серии С2000. Поддерживает до 10 адресуемых приборов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Программное обеспечение «Бастион-2 - Заря». Модуль интеграции управляемой системы охранного освещения (УСОО) «Заря»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Программное обеспечение «Бастион-2 - Интеллект». Модуль интеграции системы видеонаблюдения на базе видеосерверов "Интеллект». Лицензия на 16 видеокамер"

    Кол-во: 4

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