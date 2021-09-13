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Номер извещения
32110578591
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №667/КО - Дизельное топливо резервное для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 516
Факс
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Адрес электронной почты
ehohlova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохлова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
-
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КО №667/КО - Дизельное топливо резервное для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №667/КО - Дизельное топливо резервное для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ярославль»
Начальная цена
529 760,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ
Адрес местонахождения
150065, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Проспект Машиностроителей, 64
19.20
19.20
Документация лота
Кол-во: 1
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