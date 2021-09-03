Лот 1

МИ №684/МИ - Оказание услуг по ремонту и обслуживанию оргтехники, заправке и восстановлению картриджей (128/36/2021/П) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)