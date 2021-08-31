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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110578583
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 16:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
Контактный телефон
+7 495 681-44-44
Факс
--
Адрес электронной почты
ermolaevana@slavhotels.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ермолаева Надежда Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202121.09.2021 10:0021.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578583Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Начальная цена
356 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
86.90.19
86
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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