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    Главная / Торги / Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578583Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110578583

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 16:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Протокол_рассмотрение_2_частей.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3

    Контактный телефон

    +7 495 681-44-44

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ermolaevana@slavhotels.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермолаева Надежда Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 10:0021.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578583Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание медицинских услуг по проведению обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) для нужд АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Начальная цена

    356 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19

    Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022135/name/612e0aac753908.12508434

    31.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1.00000

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