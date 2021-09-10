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    Главная / Торги / МИ №30/ГСГТ/МИ (21П32) - Экспресс транспортировка грузов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    МИ №30/ГСГТ/МИ (21П32) - Экспресс транспортировка грузов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578569Дата и время окончания срока приема заявок МИ №30/ГСГТ/МИ (21П32) - Экспресс транспортировка грузов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578569

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №30/ГСГТ/МИ (21П32) - Экспресс транспортировка грузов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос_вскрытия_на_10.09.2021г.rar

    Документация и извещение

    30_ГСГТ_МИ_1_3_ГСГТ_МИ_24.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 483

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ldemina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демина Лолита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №30/ГСГТ/МИ (21П32) - Экспресс транспортировка грузов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.10.202126.10.2021 23:5926.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110578569Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №30/ГСГТ/МИ (21П32) - Экспресс транспортировка грузов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Подведение итогов не позднее

    26.10.2021 23:5926.10.2021 23:5926.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578569Подведение итогов не позднее МИ №30/ГСГТ/МИ (21П32) - Экспресс транспортировка грузов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.10.202126.10.2021 23:5926.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578569Подведение итогов не позднее МИ №30/ГСГТ/МИ (21П32) - Экспресс транспортировка грузов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №30/ГСГТ/МИ (21П32) - Экспресс транспортировка грузов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ Сервис газовых турбин
    Все закупки и тендеры ГЭХ Сервис газовых турбин

    Адрес местонахождения

    192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАМБОВСКАЯ, 12, литер А, помещение 13Н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1048834/name/615af99f1e2a19.10969334

    04.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №30/ГСГТ/МИ (21П32) - Экспресс транспортировка грузов для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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