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Номер извещения
32110578567
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУ
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 16:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 015-19-95
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Стукова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.09.202129.09.2021 09:3029.09.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578567Подведение итогов не позднее Проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУХимки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУ
Начальная цена
281 695,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
33.19.10
33.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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