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    Главная / Торги / на право заключения договора на проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУ

    на право заключения договора на проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578567Дата и время окончания срока приема заявок Проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110578567

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУ

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 16:30

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 926 015-19-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Стукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 09:3029.09.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578567Подведение итогов не позднее Проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение капитального ремонта системы дистанционного управления (ДУ) светосигнальным оборудованием (ССО) ИВПП-2, МРД-2 с примыкающими РД в части замены центральной стойки системы AMS-1 ИВПП – 2 в здании ЦПУ

    Начальная цена

    281 695,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт прочего оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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