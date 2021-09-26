Порядок определения победителя

Если к участию в торгах оказался допущен только один Претендент, то при наступлении даты окончания приема заявок с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Организатор торгов имеет право заключить договор купли-продажи с единственным участником, подавшим заявку, при условии соответствия этой заявки требованиям документации о проведении торгов. Если оказалось, что на дату окончания приема заявок претенденты отсутствуют, то при наступлении даты окончания приема заявок с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Претенденты, включенные в Протокол рассмотрения заявок участников, признаются участниками аукциона и допускаются к торгам. Торги проводятся в режиме «on-line» с момента публикации на ЭТП ГПБ Протокола рассмотрения заявок участников. Решение о завершении торгов и подведение итогов оформляется на ЭТП ГПБ Протоколом проведения аукциона, который формируется автоматически. Если в течение всей процедуры торгов не было сделано ни одной ставки, или же Организатор торговой процедуры отказал в участии всем претендентам, то при наступлении даты завершения торгов с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Если в течение процедуры торгов было подано не менее двух заявок на участие, но по данному лоту поступило всего одно ценовое предложение, то участник торгов, подавший данное предложение, также признается Победителем.