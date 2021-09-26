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Наименование процедуры
Продажа автотранспортных средств
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная 1., филиал ПАО "ОГК-2"-Рязанская ГРЭС
Номер извещения
ГП132984
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Предмет договора
Специальный автокран KRAZ КС557КР, идентификационный номер (VIN) XIC965101S0782624, 1995 года выпуска, цвет кузова бежевый, Пробег – 31,224 тыс. км., Мощность дв. - 240 л.с. 176 кВт, Тип дв. - дизельный, ПТС – 62 ЕР 576 936.
Начальная цена
978000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
48900.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 17:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 21:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Специальный автокран KRAZ КС557КР, идентификационный номер (VIN) XIC965101S0782624, 1995 года выпуска, цвет кузова бежевый, Пробег – 31,224 тыс. км., Мощность дв. - 240 л.с. 176 кВт, Тип дв. - дизельный, ПТС – 62 ЕР 576 936.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
58800.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Юридический адрес
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Солнечнодольск, Нет, Нет
Контактный телефон
812 доб.646-1364
Адрес электронной почты
gontarev.aleksey@ogk2.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гонтарев Алексей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Гонтарев Алексей Вячеславович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
gontarev.aleksey@ogk2.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 646-13-64 доб. 2499
Адрес местонахождения продавца/инициатора
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Солнечнодольск, Нет, Нет
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Если к участию в торгах оказался допущен только один Претендент, то при наступлении даты окончания приема заявок с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Организатор торгов имеет право заключить договор купли-продажи с единственным участником, подавшим заявку, при условии соответствия этой заявки требованиям документации о проведении торгов. Если оказалось, что на дату окончания приема заявок претенденты отсутствуют, то при наступлении даты окончания приема заявок с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Претенденты, включенные в Протокол рассмотрения заявок участников, признаются участниками аукциона и допускаются к торгам. Торги проводятся в режиме «on-line» с момента публикации на ЭТП ГПБ Протокола рассмотрения заявок участников. Решение о завершении торгов и подведение итогов оформляется на ЭТП ГПБ Протоколом проведения аукциона, который формируется автоматически. Если в течение всей процедуры торгов не было сделано ни одной ставки, или же Организатор торговой процедуры отказал в участии всем претендентам, то при наступлении даты завершения торгов с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Если в течение процедуры торгов было подано не менее двух заявок на участие, но по данному лоту поступило всего одно ценовое предложение, то участник торгов, подавший данное предложение, также признается Победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Участником торгов может стать только тот Претендент, который подал заявку на участие в торгах и выполнил все условия, указанные Организатором торгов в Информационном извещении о проведении торгов по реализации непрофильного актива. При наступлении даты окончания приема заявок (даты вскрытия электронных конвертов с заявками) автоматически публикуется Протокол вскрытия конвертов, после чего Организатор торгов формирует Протокол рассмотрения заявок участников. В день окончания приема заявок Организатор торгов, рассматривает информацию о зарегистрированных заявках и приложенных к ним документах, и принимает решение о допуске (об отказе в допуске) Претендентов к участию в торгах. Претендент не допускается Организатором торгов к участию в торгах в следующих случаях: - заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; - предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном извещении о проведении торгов по реализации непрофильного актива; - претендентом предоставлены недостоверные сведения. Протокол рассмотрения заявок участников подлежит публикации (оформлению) в течение 3 рабочих дней с даты вскрытия электронных конвертов с заявками.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа автотранспортных средств
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная 1., филиал ПАО "ОГК-2"-Рязанская ГРЭС
Номер извещения
ГП132984
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Предмет договора
легковой автомобиль HYUNDAI SM (Santa Fe classik), идентификационный номер (VIN) X7MSC81DP8A011410, 2008 года выпуска, цвет черный, Пробег – 400,774 тыс. км, Мощность - 173 л.с (127 кВт), ПТС - 61 МС 362740.
Начальная цена
313000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
15650.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 17:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 21:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
легковой автомобиль HYUNDAI SM (Santa Fe classik), идентификационный номер (VIN) X7MSC81DP8A011410, 2008 года выпуска, цвет черный, Пробег – 400,774 тыс. км, Мощность - 173 л.с (127 кВт), ПТС - 61 МС 362740.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
25550.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Юридический адрес
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Солнечнодольск, Нет, Нет
Контактный телефон
812 доб.646-1364
Адрес электронной почты
gontarev.aleksey@ogk2.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гонтарев Алексей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Гонтарев Алексей Вячеславович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
gontarev.aleksey@ogk2.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 646-13-64 доб. 2499
Адрес местонахождения продавца/инициатора
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Солнечнодольск, Нет, Нет
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Если к участию в торгах оказался допущен только один Претендент, то при наступлении даты окончания приема заявок с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Организатор торгов имеет право заключить договор купли-продажи с единственным участником, подавшим заявку, при условии соответствия этой заявки требованиям документации о проведении торгов. Если оказалось, что на дату окончания приема заявок претенденты отсутствуют, то при наступлении даты окончания приема заявок с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Претенденты, включенные в Протокол рассмотрения заявок участников, признаются участниками аукциона и допускаются к торгам. Торги проводятся в режиме «on-line» с момента публикации на ЭТП ГПБ Протокола рассмотрения заявок участников. Решение о завершении торгов и подведение итогов оформляется на ЭТП ГПБ Протоколом проведения аукциона, который формируется автоматически. Если в течение всей процедуры торгов не было сделано ни одной ставки, или же Организатор торговой процедуры отказал в участии всем претендентам, то при наступлении даты завершения торгов с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Если в течение процедуры торгов было подано не менее двух заявок на участие, но по данному лоту поступило всего одно ценовое предложение, то участник торгов, подавший данное предложение, также признается Победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Участником торгов может стать только тот Претендент, который подал заявку на участие в торгах и выполнил все условия, указанные Организатором торгов в Информационном извещении о проведении торгов по реализации непрофильного актива. При наступлении даты окончания приема заявок (даты вскрытия электронных конвертов с заявками) автоматически публикуется Протокол вскрытия конвертов, после чего Организатор торгов формирует Протокол рассмотрения заявок участников. В день окончания приема заявок Организатор торгов, рассматривает информацию о зарегистрированных заявках и приложенных к ним документах, и принимает решение о допуске (об отказе в допуске) Претендентов к участию в торгах. Претендент не допускается Организатором торгов к участию в торгах в следующих случаях: - заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; - предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном извещении о проведении торгов по реализации непрофильного актива; - претендентом предоставлены недостоверные сведения. Протокол рассмотрения заявок участников подлежит публикации (оформлению) в течение 3 рабочих дней с даты вскрытия электронных конвертов с заявками.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа автотранспортных средств
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная 1., филиал ПАО "ОГК-2"-Рязанская ГРЭС
Номер извещения
ГП132984
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Предмет договора
легковой автомобиль FORD EXPLORER LTD, идентификационный номер (VIN) 1FMEU75808UA90607, 2008 года выпуска, цвет черный, Пробег – 389,416 тыс. км, Мощность - 296,6 л.с, 218 кВт, ПТС - 62 НА 007624.
Начальная цена
412000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
20600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
23-08-2021 17:17 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 21:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
легковой автомобиль FORD EXPLORER LTD, идентификационный номер (VIN) 1FMEU75808UA90607, 2008 года выпуска, цвет черный, Пробег – 389,416 тыс. км, Мощность - 296,6 л.с, 218 кВт, ПТС - 62 НА 007624.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
30500.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Юридический адрес
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Солнечнодольск, Нет, Нет
Контактный телефон
812 доб.646-1364
Адрес электронной почты
gontarev.aleksey@ogk2.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гонтарев Алексей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Гонтарев Алексей Вячеславович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
gontarev.aleksey@ogk2.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 646-13-64 доб. 2499
Адрес местонахождения продавца/инициатора
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, Солнечнодольск, Нет, Нет
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Если к участию в торгах оказался допущен только один Претендент, то при наступлении даты окончания приема заявок с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Организатор торгов имеет право заключить договор купли-продажи с единственным участником, подавшим заявку, при условии соответствия этой заявки требованиям документации о проведении торгов. Если оказалось, что на дату окончания приема заявок претенденты отсутствуют, то при наступлении даты окончания приема заявок с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Претенденты, включенные в Протокол рассмотрения заявок участников, признаются участниками аукциона и допускаются к торгам. Торги проводятся в режиме «on-line» с момента публикации на ЭТП ГПБ Протокола рассмотрения заявок участников. Решение о завершении торгов и подведение итогов оформляется на ЭТП ГПБ Протоколом проведения аукциона, который формируется автоматически. Если в течение всей процедуры торгов не было сделано ни одной ставки, или же Организатор торговой процедуры отказал в участии всем претендентам, то при наступлении даты завершения торгов с участием Организатора торгов формируется Протокол о признании торгов несостоявшимися. Если в течение процедуры торгов было подано не менее двух заявок на участие, но по данному лоту поступило всего одно ценовое предложение, то участник торгов, подавший данное предложение, также признается Победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Участником торгов может стать только тот Претендент, который подал заявку на участие в торгах и выполнил все условия, указанные Организатором торгов в Информационном извещении о проведении торгов по реализации непрофильного актива. При наступлении даты окончания приема заявок (даты вскрытия электронных конвертов с заявками) автоматически публикуется Протокол вскрытия конвертов, после чего Организатор торгов формирует Протокол рассмотрения заявок участников. В день окончания приема заявок Организатор торгов, рассматривает информацию о зарегистрированных заявках и приложенных к ним документах, и принимает решение о допуске (об отказе в допуске) Претендентов к участию в торгах. Претендент не допускается Организатором торгов к участию в торгах в следующих случаях: - заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; - предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном извещении о проведении торгов по реализации непрофильного актива; - претендентом предоставлены недостоверные сведения. Протокол рассмотрения заявок участников подлежит публикации (оформлению) в течение 3 рабочих дней с даты вскрытия электронных конвертов с заявками.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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