Выполнение полного комплекса работ по реконструкции газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского), г.Калуга (инв.№7000501752), 1-й этап строительства для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» 138/2021

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110578582 Уникальный номер закупки Номер закупки 138/2021 Наименование закупки Выполнение полного комплекса работ по реконструкции газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского), г.Калуга (инв.№7000501752), 1-й этап строительства для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» 138/2021 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Юридический адрес 248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4, Почтовый адрес 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4 Контактный телефон +7 4842 50-83-53 Факс +7 4842 55-06-07 Адрес электронной почты grtender@kalugaoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Белобровская Татьяна Михайловна Место рассмотрения предложений Калуга, пер. Баррикад, д. 4 Закупки и тендеры Калужская область Ключевые слова:

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