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    Главная / Торги / Выполнение полного комплекса работ по реконструкции газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского), г.Калуга (инв.№7000501752), 1-й этап строительства для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» 138/2021

    Выполнение полного комплекса работ по реконструкции газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского), г.Калуга (инв.№7000501752), 1-й этап строительства для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» 138/2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578582Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ полного комплекса по реконструкции газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского), г.Калуга (инв.№7000501752), 1-й этап строительстваКалуга, пер. Баррикад, д. 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578582

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    138/2021

    Наименование закупки

    Выполнение полного комплекса работ по реконструкции газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского), г.Калуга (инв.№7000501752), 1-й этап строительства для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» 138/2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__МИ_138_2021.docx

    Извещение__МИ_138_2021.doc

    Проект_договора_МИ_138_2021.doc

    Техническое_задание_МИ_138_2021_Редакция_1.rar

    итоги_138_2021_1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    Почтовый адрес

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Контактный телефон

    +7 4842 50-83-53

    Факс

    +7 4842 55-06-07

    Адрес электронной почты

    grtender@kalugaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобровская Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ полного комплекса по реконструкции газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского), г.Калуга (инв.№7000501752), 1-й этап строительства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202103.09.2021 15:0003.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578582Подведение итогов не позднее Выполнение работ полного комплекса по реконструкции газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского), г.Калуга (инв.№7000501752), 1-й этап строительстваКалуга, пер. Баррикад, д. 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ полного комплекса по реконструкции газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского), г.Калуга (инв.№7000501752), 1-й этап строительства

    Начальная цена

    29 876 477,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Классификатор ОКПД2

    42.21.1

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026012/name/61360d2ceea608.68198556

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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