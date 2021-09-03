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Номер извещения
32110578535
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
23.08.2021 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 542
Факс
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Адрес электронной почты
kgrigorev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Кирилл Леонидович
Место рассмотрения предложений
-
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МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110578535Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Подведение итогов не позднее
06.10.2021 23:5906.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578535Подведение итогов не позднее МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578535Подведение итогов не позднее МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
2 211 986,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК
Адрес местонахождения
357748, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Набережная, 1
42.11.20
81.30
Документация лота
Кол-во: 1
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