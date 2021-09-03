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    Главная / Торги / МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»

    МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578535Дата и время окончания срока приема заявок МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578535

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    23.08.2021 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    676МИ_Перенос_ДВ_на_03.09.7z

    676_МИ_1_2_ГТ_Кисл_МИ_22.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 542

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kgrigorev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьев Кирилл Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110578535Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2021 23:5906.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578535Подведение итогов не позднее МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578535Подведение итогов не позднее МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    2 211 986,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КИСЛОВОДСК

    Адрес местонахождения

    357748, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Набережная, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    81.30

    Деятельность по благоустройству ландшафта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040479/name/614c55bb3ae906.57208966

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №676/МИ - Благоустройство после замены участка тепловой сети ДУ 400 мм для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Кисловодск» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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