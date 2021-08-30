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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП132970
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Профиль (51506400 - 10шт.) (51516400 - 10шт.)
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Маркетинговое исследование (Аэрофлот)
Дата публикации
23.08.2021 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 753-80-24
Факс
--
Адрес электронной почты
dyurzin@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юрзин Дмитрий Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Профиль (51506400 - 10шт.) (51516400 - 10шт.)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Профиль (51506400 - 10шт.) (51516400 - 10шт.)
Начальная цена
6 250,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ДУЗД, а/п Шереметьево-1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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