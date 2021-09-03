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    Главная / Торги / Фитинги ПЭ

    Фитинги ПЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578484Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ПЭ фитингов150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578484

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    234-21

    Наименование закупки

    Фитинги ПЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__234_21.docx

    Коммерческое_предложение__234_21.xlsx

    Проект_договора__234_21.doc

    Извещение_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__234_21_ред._1.docx

    Техническое_задание__234_21_ред._1.xlsx

    Итоговый_протокол_234_21.pdf

    Протокол_рассмотрения_вторых_частей_заявок__234_21.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    4852402519

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ПЭ фитингов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 11:59 GMT +303.09.2021 11:5903.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578484Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ПЭ фитингов150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 12:0003.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110578484Дата и время вскрытия заявок Поставка ПЭ фитингов150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 12:0007.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578484Подведение итогов не позднее Поставка ПЭ фитингов150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578484Подведение итогов не позднее Поставка ПЭ фитингов150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ПЭ фитингов

    Начальная цена

    537 110,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    22.21.2

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025979/name/613606cc5cedc0.26522507

    06.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025828/name/6135f1fb68ab79.69705769

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 16.00000

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