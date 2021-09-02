Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре)

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132972Дата и время окончания срока приема заявок Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре)МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Ноябрьск

    Номер извещения

    ГП132972

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью Газтехлизинг

    Предмет договора

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре)

    Начальная цена

    6166000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    616600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    23-08-2021 16:23 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.09.2021 09:00

    Дата и время проведения

    03.09.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ДКП_Рамочный.doc

    Лот_1.xlsx

    ГП132972_second_parts_protocol.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Имушественный комплекс

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    626500.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью Газтехлизинг

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), город Новый Уренгой, улица Комсомольская, дом 5д, ЭТ/КОМ 3/3-11

    Контактный телефон

    +7 495 663-88-77 доб. 125

    Адрес электронной почты

    A.CHERNYAEV@gaztechleasing.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняев Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Мирошниченко Николай Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    n.miroshnichenko@gaztechleasing.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 663-88-77 доб. 335

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629307, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), город Новый Уренгой, улица Комсомольская, дом 5д, ЭТ/КОМ 3/3-11

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    1. Право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, который представил в установленный срок заявку на участие в процедуре, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода процедуры, при отсутствии предложений других участников процедуры. 2. В случае, если несколько участников процедуры представили в установленный срок заявки, содержащие, различные предложения о цене имущества, но не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения процедуры, право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, предложившему максимальную цену за это имущество. 3. В случае, если несколько участников процедуры по продаже имущества представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене продажи имущества, но не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения процедуры, право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, который первым представил в установленный срок такое предложение.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    1. Для участия в процедуре необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести на лицевой счет установленное требование по задатку, в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 2. В установленный в данном извещении и прилагаемой документации срок предоставить: а) заявку на участие в процедуре, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие документы: б) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) полученную не позднее, чем за 1 (Один) месяц до подачи заявки, сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Заявка на участие в процедуре отклоняется Оператором в случае если: - заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего соответствующих полномочий; - отсутствуют денежные средства по обеспечению задатка, в случае если требование об обеспечении указано в извещении о процедуре; - отсутствуют денежные средства в размере платы за участие в процедуре и (или) не оплачен тариф; - заявка направлена после окончания срока подачи заявок; - до окончания срока регистрации Участника процедуры осталось менее 3-х месяцев.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211075876
    Открытый запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на Финансовую аренду (лизинг) транспортных средств для нужд АО "ПКС-Тепловые сети" в 2022 году (№ ВК-ТС-013-22).
    Открытый запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на Финансовую...
    592589
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 059 223
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211073618
    Открытый запроса котировок в электронной форме на право заключения договоров на Финансовую аренду (лизинг) транспортных средств для нужд АО "ПКС-Водоканал" (№ ВК-012-22).
    Открытый запроса котировок в электронной форме на право заключения договоров на Финансовую...
    592341
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 839 988
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить