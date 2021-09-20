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Номер извещения
ГП132971
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Стойка для хранения и транспортировки стопорного механизма МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170. Разработка рабочей документации, изготовление и транспортировка изделий.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47
Почтовый адрес
198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47
Контактный телефон
+7 923 573-73-74
Факс
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Адрес электронной почты
Olesya.Tihonkih@lsss.kzgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихоньких Олеся Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Стойка для хранения и транспортировки стопорного механизма МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170. Разработка рабочей документации, изготовление и транспортировка изделий.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 23:00 GMT +320.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132971Дата и время окончания срока приема заявок Стойка для хранения и транспортировки стопорного механизма МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170. Разработка рабочей документации, изготовление и транспортировка изделий.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2021 23:0020.09.2021 23:0020.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132971Дата и время вскрытия заявок Стойка для хранения и транспортировки стопорного механизма МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170. Разработка рабочей документации, изготовление и транспортировка изделий.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 23:0030.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132971Подведение итогов не позднее Стойка для хранения и транспортировки стопорного механизма МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170. Разработка рабочей документации, изготовление и транспортировка изделий.Санкт-Петербург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 23:0030.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132971Подведение итогов не позднее Стойка для хранения и транспортировки стопорного механизма МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170. Разработка рабочей документации, изготовление и транспортировка изделий.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стойка для хранения и транспортировки стопорного механизма МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170. Разработка рабочей документации, изготовление и транспортировка изделий.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
Все закупки и тендеры НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
Адрес местонахождения
198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47
52.10.19.900
25.11
Документация лота
Кол-во: 1
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