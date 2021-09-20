Стойка для хранения и транспортировки стопорного механизма МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170. Разработка рабочей документации, изготовление и транспортировка изделий.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП132971 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Стойка для хранения и транспортировки стопорного механизма МПНЛЗ по объекту: ООО «НПО лаборатория специальных сталей и сплавов». Площадка производства металла путем внедрения новой технологии выплавки специальных сталей в корпусе цеха №170. Разработка рабочей документации, изготовление и транспортировка изделий. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Все закупки и тендеры НПО ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ Юридический адрес 198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47 Почтовый адрес 198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Стачек, 47 Контактный телефон +7 923 573-73-74 Факс {} Адрес электронной почты Olesya.Tihonkih@lsss.kzgroup.ru Ф.И.О. контактного лица Тихоньких Олеся Викторовна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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