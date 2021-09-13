www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110578401
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-Петербурге
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
23.08.2021 16:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-Петербурге
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.202116.09.2021 16:0016.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578401Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-ПетербургеСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-Петербурге
Начальная цена
24 486 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
55380
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, МСЧ, ул. Пилотов, д. 31., литера А, помещения 1Н, 3Н-6Н Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 3)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
52
52.23.19
Документация лота
Кол-во: 55380.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.