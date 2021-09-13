Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик оплачивает услуги по факту ежемесячными платежами банковским переводом на счет Исполнителя, указанный в п. 10 настоящего Договора. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета, счета–фактуры, и, подписанного обеими сторонами акта приема-передачи оказанных услуг, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета-фактуры за соответствующий отчетный период, с приложением соответствующих подтверждающих документов.