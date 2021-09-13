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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-Петербурге

    Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-Петербурге

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578401Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110578401

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-Петербурге

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    23.08.2021 16:01

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    _Извещение_КОНКУРС_СМСП_верс_1.docx

    Извещение__об_изменении_32110578401.pdf

    _Документация_КОНКУРС_СМСП_верс1.docx

    ПКК_364.2_21_рассмотрение_часть_2_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-Петербурге

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 16:0016.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578401Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-ПетербургеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации питания экипажей, находящихся в резерве и командированных работников АО «Авиакомпания «Россия» в г. Санкт-Петербурге

    Начальная цена

    24 486 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    55380

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, МСЧ, ул. Пилотов, д. 31., литера А, помещения 1Н, 3Н-6Н Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 3)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает услуги по факту ежемесячными платежами банковским переводом на счет Исполнителя, указанный в п. 10 настоящего Договора. Оплата производится на основании выставленного Исполнителем счета, счета–фактуры, и, подписанного обеими сторонами акта приема-передачи оказанных услуг, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета-фактуры за соответствующий отчетный период, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    52

    Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    52.23.19

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035920/name/61448d19148f90.07277840

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом"

    Кол-во: 55380.00000

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