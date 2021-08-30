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    Главная / Торги / Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсы

    Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 14:3030.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132968Дата и время окончания срока приема заявок Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсыОАО "КУМЗ"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132968

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    055/452

    Наименование закупки

    Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    doc14074820210823123434.pdf

    ГП132968_second_parts_protocol_1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-51-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    endovitskayasn@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ендовицкая Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    ОАО "КУМЗ"

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 14:30 GMT +330.08.2021 14:3030.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132968Дата и время окончания срока приема заявок Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсыОАО "КУМЗ"

    Подведение итогов не позднее

    30.08.2021 15:3030.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132968Подведение итогов не позднее Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсыОАО "КУМЗ"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.08.202130.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132968Подведение итогов не позднее Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсыОАО "КУМЗ"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсы

    Начальная цена

    32 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    38.32.29.250

    Шлаки, шламы, коки и другие отходы производства цветных металлов

    38.32.29.100

    Лом и отходы прочих цветных металлов

    24.42.11.120

    Сплавы на основе первичного алюминия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022911/name/612f40121fe451.78173532

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шлаки с агр.12"

    Кол-во: 115

    "Позиция 2"

    "Сплесы алюминиевые"

    Кол-во: 50

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