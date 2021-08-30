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Номер извещения
ГП132968
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-51-57
Факс
--
Адрес электронной почты
endovitskayasn@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ендовицкая Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
ОАО "КУМЗ"
Закупки и тендеры
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Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 14:30 GMT +330.08.2021 14:3030.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132968Дата и время окончания срока приема заявок Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсыОАО "КУМЗ"
Подведение итогов не позднее
30.08.2021 15:3030.08.2021 15:3030.08.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132968Подведение итогов не позднее Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсыОАО "КУМЗ"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шлак с агрегата 12 и алюминиевые сплёсы
Начальная цена
32 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
38.32.29.250
38.32.29.100
24.42.11.120
Документация лота
Кол-во: 115
Кол-во: 50
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