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    Главная / Торги / 803/ТЭР - Установка капельной пропитки статоров УКПМ-905 для нужд Солнечнодольского для нужд ООО "ТЭР" (7.84.МИ.2021)

    803/ТЭР - Установка капельной пропитки статоров УКПМ-905 для нужд Солнечнодольского для нужд ООО "ТЭР" (7.84.МИ.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002883Дата и время окончания срока приема заявок 803/ТЭР - Установка капельной пропитки статоров УКПМ-905 для нужд Солнечнодольского для нужд ООО "ТЭР" (7.84.МИ.2021)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    803/ТЭР - Установка капельной пропитки статоров УКПМ-905 для нужд Солнечнодольского для нужд ООО "ТЭР" (7.84.МИ.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Итоговый_протокол_803_ТЭР__не_сост._.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 495

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mmareev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мареев Максим Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    803/ТЭР - Установка капельной пропитки статоров УКПМ-905 для нужд Солнечнодольского для нужд ООО "ТЭР" (7.84.МИ.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.10.202105.10.2021 23:5905.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002883Подведение итогов не позднее 803/ТЭР - Установка капельной пропитки статоров УКПМ-905 для нужд Солнечнодольского для нужд ООО "ТЭР" (7.84.МИ.2021)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    803/ТЭР - Установка капельной пропитки статоров УКПМ-905 для нужд Солнечнодольского для нужд ООО "ТЭР" (7.84.МИ.2021)

    Начальная цена

    726 940,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭР
    Все закупки и тендеры ТЭР

    Адрес местонахождения

    117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022159/name/612e0cf20f63e8.89908874

    31.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "803/ТЭР - Установка капельной пропитки статоров УКПМ-905 для нужд Солнечнодольского для нужд ООО "ТЭР" (7.84.МИ.2021)"

    Кол-во: 1

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    24.01.2022 г., 10:41
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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