Выполнение проектно-изыскательских работ по сносу и восстановлению инженерных сетей (теплосеть, реконструкция ЦТП) в процессе строительства объекта городского заказа "Инженерная подготовка с перекладкой инженерных коммуникаций и сносом жилых домов по адресу: 9-я Северная Линия д.1, д.3, д.7, д.9 (для строительства жилых домов по адресу: 9-я Северная Линия, вл.3)" 21VP2057

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110578341 Уникальный номер закупки Номер закупки 21VP2057 Наименование закупки Выполнение проектно-изыскательских работ по сносу и восстановлению инженерных сетей (теплосеть, реконструкция ЦТП) в процессе строительства объекта городского заказа "Инженерная подготовка с перекладкой инженерных коммуникаций и сносом жилых домов по адресу: 9-я Северная Линия д.1, д.3, д.7, д.9 (для строительства жилых домов по адресу: 9-я Северная Линия, вл.3)" 21VP2057 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО МОЭК Юридический адрес 119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017 Почтовый адрес 119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017 Контактный телефон +7 495 587-77-88 Факс {} Адрес электронной почты Lazarev_A_D@moek.ru Ф.И.О. контактного лица Лазарев Андрей Дмитриевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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