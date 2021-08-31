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    Главная / Торги / Оказание услуг по контролю за охраной труда и техникой безопасности (СОУТ)

    Оказание услуг по контролю за охраной труда и техникой безопасности (СОУТ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:5931.08.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578319Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по контролю за охраной труда и техникой безопасностиСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578319

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по контролю за охраной труда и техникой безопасности (СОУТ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Проект_договора.doc

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Справка_обоснование_НМЦ.xlsx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_конкурентного_отбора.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Итоговый_протокол_32110578319.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Юридический адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    Почтовый адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Контактный телефон

    +7 8452 69-11-18

    Факс

    +7 8452 72-09-07

    Адрес электронной почты

    K.Tyukaeva@oaosaratovgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюкаева Хава Сулеймановна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по контролю за охраной труда и техникой безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578319Подведение итогов не позднее Оказание услуг по контролю за охраной труда и техникой безопасностиСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по контролю за охраной труда и техникой безопасности

    Начальная цена

    188 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Адрес местонахождения

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027078/name/6137999dd89029.20817365

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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