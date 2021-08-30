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Номер извещения
ГП132965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
О приобретении услуги «техническое обслуживание МАШИНЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ESAB COMBIREX DX3500».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
8466134052
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
EZaborovskaya@uralmash-ngo.com
Ф.И.О. контактного лица
Заборовская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
О приобретении услуги «техническое обслуживание МАШИНЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ESAB COMBIREX DX3500».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 17:00 GMT +330.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132965Дата и время окончания срока приема заявок О приобретении услуги «техническое обслуживание МАШИНЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ESAB COMBIREX DX3500».Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 17:0030.08.2021 17:0030.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132965Дата и время вскрытия заявок О приобретении услуги «техническое обслуживание МАШИНЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ESAB COMBIREX DX3500».Москва
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132965Подведение итогов не позднее О приобретении услуги «техническое обслуживание МАШИНЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ESAB COMBIREX DX3500».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
О приобретении услуги «техническое обслуживание МАШИНЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ESAB COMBIREX DX3500».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
33.12.22.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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