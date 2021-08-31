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    Главная / Торги / 802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)

    802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002882Дата и время окончания срока приема заявок 802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002882

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Итоговый_протокол_802_ТЭР__не_сост._.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 483

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ldemina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демина Лолита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002882Подведение итогов не позднее 802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)

    Начальная цена

    392 076,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭР
    Все закупки и тендеры ТЭР

    Адрес местонахождения

    117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10.120

    Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022153/name/612e0c5035fe69.80739692

    31.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)"

    Кол-во: 1

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