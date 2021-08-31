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Номер извещения
АП002882
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 483
Факс
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Адрес электронной почты
ldemina@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Лолита Сергеевна
Место рассмотрения предложений
-
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802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.09.202121.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002882Подведение итогов не позднее 802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
802/ТЭР - Проведение обязательного периодического психиатрического освидетельствования персонала Солнечнодольского филиала для нужд ООО "ТЭР" (7.83.УС.2021)
Начальная цена
392 076,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3
86.21.10.120
86.21
Документация лота
Кол-во: 1
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