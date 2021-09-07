на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем кондиционирования коммутационных центров в Терминалах D, E, в зданиях АО «Международный аэропорт Шереметьево» и замене сплит систем в помещениях с источниками бесперебойного питания в Терминале D.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110578315 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем кондиционирования коммутационных центров в Терминалах D, E, в зданиях АО «Международный аэропорт Шереметьево» и замене сплит систем в помещениях с источниками бесперебойного питания в Терминале D. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 926 015-19-95 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Стукова Ольга Александровна Место рассмотрения предложений Химки Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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