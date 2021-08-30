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    Главная / Торги / Поставка угля каменного марки ДКО

    Поставка угля каменного марки ДКО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 23:5930.08.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578413Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля каменного марки ДКОСельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578413

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка угля каменного марки ДКО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 16:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.7z

    Протокол_31.08.2021_32110578413.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФОКИНО
    Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО

    Юридический адрес

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Почтовый адрес

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Контактный телефон

    +7 924 607-00-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    cherepanova@iks.plus

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка угля каменного марки ДКО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 23:59 GMT +330.08.2021 23:5930.08.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578413Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля каменного марки ДКОСельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2021 17:0031.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578413Подведение итогов не позднее Поставка угля каменного марки ДКОСельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578413Подведение итогов не позднее Поставка угля каменного марки ДКОСельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка угля каменного марки ДКО

    Начальная цена

    2 217 001,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС-ФОКИНО
    Все закупки и тендеры ИКС-ФОКИНО

    Адрес местонахождения

    692880, Российская Федерация, Приморский край, Сельские населенные пункты, входящие в состав г Владивостока/, г. Фокино, Заводская, 24

    Классификатор ОКПД2

    05.10

    Уголь

    Классификатор ОКВЭД2

    05.10

    Добыча и обогащение угля и антрацита

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022310/name/612e275af2a9e6.95198499

    31.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка угля каменного марки ДКО"

    Кол-во: 450.00000

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