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    Главная / Торги / Оказание услуг по сопровождению информационно-справочной системы для МУП "Водоканал"

    Оказание услуг по сопровождению информационно-справочной системы для МУП "Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578284Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению информационно-справочной системы для МУП "Водоканал"г. Киров, ул. Производственная д.25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578284

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    369

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сопровождению информационно-справочной системы для МУП "Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.08.2021 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Обоснование_НМЦ.xls

    Приложение___3_к_Извещению__Проект_Договора_.docx

    Приложение__1_к_Договору_ТЗ_.docx

    Приложение__1_к_Котировочной_заявке.xlsx

    Приложение__2_к_Извещению__ТЗ_.docx

    Извещение.pdf

    Приложение__1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Киров, ул. Производственная д.25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению информационно-справочной системы для МУП "Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.09.202102.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110578284Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по сопровождению информационно-справочной системы для МУП "Водоканал"г. Киров, ул. Производственная д.25

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2021 16:0002.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578284Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационно-справочной системы для МУП "Водоканал"г. Киров, ул. Производственная д.25

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202102.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578284Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационно-справочной системы для МУП "Водоканал"г. Киров, ул. Производственная д.25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению информационно-справочной системы для МУП "Водоканал"

    Начальная цена

    458 745,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    63.11.11

    Услуги по обработке данных

    Классификатор ОКВЭД2

    63

    Деятельность в области информационных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области информационных технологий"

    Кол-во: 12.00000

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