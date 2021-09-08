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Номер извещения
32110578047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
23.08.2021 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Почтовый адрес
460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 796 19-24546 доб. 1
Факс
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Адрес электронной почты
ooknd@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шитикова В. А.
Место рассмотрения предложений
460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 08:0015.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578047Подведение итогов не позднее поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования
Начальная цена
140 462,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1: ГАУЗ "ООКНД": 460004 г. Оренбург, пер. Дорожный, 8; 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Лесная 19; 461041, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, 43; 461637 Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова,89 «а»;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУЗ ООКНД
Все закупки и тендеры ГАУЗ ООКНД
Адрес местонахождения
460023, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, №2,
460023, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, №2
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 37
Кол-во: 131
Кол-во: 47
Кол-во: 35
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