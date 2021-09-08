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    Главная / Торги / поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования

    поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578047Дата и время окончания срока приема заявок поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    23.08.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Описание предмета закупки

    Документация о закупке

    Обоснование начальной (максимальной) цены договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
    Все закупки и тендеры ГКУ ЦОЗ

    Юридический адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Почтовый адрес

    460006, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 796 19-24546 доб. 1

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ooknd@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шитикова В. А.

    Место рассмотрения предложений

    460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 08:0015.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578047Подведение итогов не позднее поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования460006, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ,ГОРОД ОРЕНБУРГ,УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом ДОМ 122

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку дезинфицирующих средств и средств гигиены рук медицинского персонала для кабинета освидетельствования

    Начальная цена

    140 462,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1: ГАУЗ "ООКНД": 460004 г. Оренбург, пер. Дорожный, 8; 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул. Лесная 19; 461041, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, 43; 461637 Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова,89 «а»;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ ООКНД
    Все закупки и тендеры ГАУЗ ООКНД

    Адрес местонахождения

    460023, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, №2,

    460023, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, №2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средства дезинфекционные"

    Кол-во: 37

    "Позиция 2"

    "Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами"

    Кол-во: 131

    "Позиция 3"

    "Средства дезинфекционные"

    Кол-во: 47

    "Позиция 4"

    "Средства дезинфекционные"

    Кол-во: 35

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