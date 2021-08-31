КО №88М/КО - Поддержание в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации техногенного характера на опасном производственном объекте и при ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"