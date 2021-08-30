www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП132963
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и монтаж мебели по адресам: г. Полевской, ул. Ленина, 15, г. Тюмень, ул. Герцена, 86а, г. Сургут, пр. Ленина, 46. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
23.08.2021 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
+7 909 704-67-79
Факс
{}
Адрес электронной почты
loseva@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 15. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 21:00 GMT +330.08.2021 21:0030.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132963Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 15. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 21:0030.08.2021 21:0030.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132963Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 15. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132963Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 15. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 15. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТД 2021/62
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТД 2021/62Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
31
Документация лота
Кол-во: 1
Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 86. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 21:00 GMT +330.08.2021 21:0030.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132963Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 86. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 21:0030.08.2021 21:0030.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132963Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 86. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132963Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 86. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 86. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
31
Документация лота
Кол-во: 1
Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 46. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 21:00 GMT +330.08.2021 21:0030.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132963Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 46. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 21:0030.08.2021 21:0030.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132963Дата и время вскрытия заявок Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 46. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132963Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 46. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж мебели по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 46. Срок монтажа с 24.09.2021 по 26.09.2021.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
31
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.