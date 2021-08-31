Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс предусмотрен. Безналичный расчёт. Авансовый платеж осуществляется в размере 50% от стоимости всего товара в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания договора. Окончательный платеж в размере оставшихся 50% осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней после уведомления о готовности товара к отгрузке. Поставка осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты перечисления авансового платежа.