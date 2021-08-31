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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)

    Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132978Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132978

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    23.08.2021 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_по_заявке_на_закупку_от_18.08.2021___154_з_028.docx

    Итоговый_протокол_от_01.09.2021___ГП132978__Металлопрокат__для_ЭТП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
    Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Контактный телефон

    +7 495 966-14-56 доб. 1036

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakaz@gpbra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафрановский Александр Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 09:00 GMT +331.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132978Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 09:0031.08.2021 09:0031.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132978Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2021 23:5901.09.2021 23:5901.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132978Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 23:5901.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132978Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для гермоклапанов Куданкулам по 2,3 классу (08Х18Н10Т 5632-72/2590-2006)

    Начальная цена

    2 477 592,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 294,00 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель осуществляет самовывоз со склада Поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс предусмотрен. Безналичный расчёт. Авансовый платеж осуществляется в размере 50% от стоимости всего товара в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания договора. Окончательный платеж в размере оставшихся 50% осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней после уведомления о готовности товара к отгрузке. Поставка осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты перечисления авансового платежа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПФ ЦКБА
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Адрес местонахождения

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Классификатор ОКПД2

    24.10.64.121

    Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий из нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022872/name/612f3b6985ec91.07209780

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круги"

    Кол-во: 5294

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