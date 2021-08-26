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АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением номинальное напряжение 0,66 кВ, сечением ВВГнг(А)-LS 5х50 мм" Кол-во: 530

"Позиция 2" "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 5х35мм" Кол-во: 5

"Позиция 3" "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 5х10мм" Кол-во: 525

"Позиция 4" "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 5х4мм" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм" Кол-во: 10

"Позиция 6" "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х25мм" Кол-во: 5

"Позиция 7" "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х16мм" Кол-во: 1800

"Позиция 8" "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х10мм" Кол-во: 2220

"Позиция 9" "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х4мм" Кол-во: 5800

"Позиция 10" "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм" Кол-во: 500