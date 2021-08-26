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    Главная / Торги / Закупка кабельной продукции

    Закупка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 17:0026.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002879Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельной продукции (№ 1585)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002879

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Договор_Поставки.docx

    Форма_ТКП__АП002879__11поз.xlsx

    АП002879_от_20.09.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабельной продукции (№ 1585)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2021 17:00 GMT +326.08.2021 17:0026.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002879Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельной продукции (№ 1585)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:2310.09.2021 15:2310.09.2021 15:23Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002879Подведение итогов не позднее Закупка кабельной продукции (№ 1585)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:2310.09.2021 15:23Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002879Подведение итогов не позднее Закупка кабельной продукции (№ 1585)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабельной продукции (№ 1585)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский район, урочище Холмы, ПС Холмогорская (55 км до г. Ноябрьск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036945/name/614869f82dd0e9.79408199

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением номинальное напряжение 0,66 кВ, сечением ВВГнг(А)-LS 5х50 мм"

    Кол-во: 530

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 5х35мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 5х10мм"

    Кол-во: 525

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 5х4мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х25мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х16мм"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х10мм"

    Кол-во: 2220

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х4мм"

    Кол-во: 5800

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, не распространяющий горение и пониженым дымо-и газовыделением , ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм"

    Кол-во: 130

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