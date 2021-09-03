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Номер извещения
32110578274
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка терморадиационной печи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
23.08.2021 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х
Контактный телефон
+7 812 363-99-03
Факс
Адрес электронной почты
oozd@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка терморадиационной печи
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.202107.09.2021 23:0007.09.2021 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110578274Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка терморадиационной печи192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 23:0008.09.2021 23:0008.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578274Подведение итогов не позднее Поставка терморадиационной печи192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка терморадиационной печи
Начальная цена
2 655 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х
28.21.13.119
28.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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