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    Главная / Торги / Поставка терморадиационной печи

    Поставка терморадиационной печи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578274Дата и время окончания срока приема заявок Поставка терморадиационной печи192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР ХПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578274

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка терморадиационной печи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    23.08.2021 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗК_Терморадиационная_печь_ред2..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЗРТО

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х

    Контактный телефон

    +7 812 363-99-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    oozd@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка терморадиационной печи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.09.202107.09.2021 23:0007.09.2021 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110578274Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка терморадиационной печи192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 23:0008.09.2021 23:0008.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578274Подведение итогов не позднее Поставка терморадиационной печи192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 23:0008.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578274Подведение итогов не позднее Поставка терморадиационной печи192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка терморадиационной печи

    Начальная цена

    2 655 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗРТО
    Все закупки и тендеры АО ЗРТО

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х

    Классификатор ОКПД2

    28.21.13.119

    Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21

    Производство печей, термокамер и печных горелок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство печей, термокамер и печных горелок"

    Кол-во: 1.00000

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