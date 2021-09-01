Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"

    Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 14:0001.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578258Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578258

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    101

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.08.2021 15:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    76_2021ГПБ___металлопрокат_Орск.pdf

    Лист_согласования_76_2021_ГПБ.pdf

    Приложение_3___Форма_подачи_предложений__товары_.xlsx

    Приложение_5___Памятка_ГЛБ.docx

    Приложение_6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложение_1___Техническое_задание.xlsx

    Приложение_7___Обосн_НМЦ.XLSX

    Приложение_4___Критерии_оценки.xlsx

    Информационная_карта.docx

    Приложение_2___Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 14:00 GMT +301.09.2021 14:0001.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578258Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 07:3014.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578258Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578258Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"

    Начальная цена

    1 119 524,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, ул. Крупской, д.15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя). Сроки и порядок оплаты: в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке). Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг): в течение 10 дней с момента заключения договора. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ОРСК
    Все закупки и тендеры РВК-ОРСК

    Адрес местонахождения

    462408, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРСК, УЛ ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ОФИС 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.121

    Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1039860/name/614b627381ea61.85679834

    22.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1039861/name/614b627e9a0125.69417231

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг горячекатаный В1 I 100ММ НД ГОСТ 2590 20"

    Кол-во: 0.104

    "Позиция 2"

    "Круг горячекатаный В1 I 60ММ НД ГОСТ 2590 20"

    Кол-во: 1.093

    "Позиция 3"

    "Круг горячекатаный В1 I 12ММ НД ГОСТ 2590 20"

    Кол-во: 1.215

    "Позиция 4"

    "Круг горячекатаный В1 I 130ММ (l-1000мм) НД ГОСТ 2590 Ст45"

    Кол-во: 0.104

    "Позиция 5"

    "Круг горячекатаный В1 I 10ММ НД ГОСТ 2590 3"

    Кол-во: 0.036

    "Позиция 6"

    "Круг горячекатаный В1 I 16ММ НД ГОСТ 2590 3"

    Кол-во: 0.195

    "Позиция 7"

    "Круг горячекатаный В1 I 30ММ НД ГОСТ 2590 3"

    Кол-во: 0.067

    "Позиция 8"

    "Круг горячекатаный В1 I 40ММ НД ГОСТ 2590 3"

    Кол-во: 0.119

    "Позиция 9"

    "Круг горячекатаный В1 I 50ММ НД ГОСТ 2590 3"

    Кол-во: 0.091

    "Позиция 10"

    "Круг горячекатаный В1 I 80ММ НД ГОСТ 2590"

    Кол-во: 0.185

    "Позиция 11"

    "Лист стальной горячекатаный Б ПН О 10ММ 1500ММ 6000ММ Ст3пс 5"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 12"

    "Лист стальной 5ММ 1500х3000 Ст3"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 13"

    "Лист стальной горячекатаный 16ММ 1500ММ 6000ММ ГОСТ 19903 Ст3"

    Кол-во: 0.561

    "Позиция 14"

    "Лист просечно-вытяхной 4х1000х2100 пвл-408 Ст3сп 5"

    Кол-во: 0.496

    "Позиция 15"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный В 50ММ 50ММ 5ММ 5 НД ГОСТ 8509 Ст3сп 5"

    Кол-во: 0.186

    "Позиция 16"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный В 63ММ 63ММ 5ММ 6,3 НД ГОСТ 8509 Ст3сп 5"

    Кол-во: 1.045

    "Позиция 17"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный В 75ММ 75ММ 8ММ 7,5 НД ГОСТ 8509 Ст3сп 5"

    Кол-во: 0.109

    "Позиция 18"

    "Швеллер горячекатаный 16 У НД ГОСТ 8240 Ст3сп 5"

    Кол-во: 0.29

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053300
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт Ванино" (ГП589434)
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт...
    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014273
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    593825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014301
    Поставка моноэтаноламина чистого
    Поставка моноэтаноламина чистого
    593984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087490
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    594607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1430653,60 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 532 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАДОУ детский сад Василек
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087471
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    594602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 804245,40 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    40 212 270
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить