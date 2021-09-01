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Номер извещения
32110578258
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
23.08.2021 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 14:00 GMT +301.09.2021 14:0001.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578258Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 07:3014.09.2021 07:3014.09.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578258Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для нужд ООО "РВК-Орск"
Начальная цена
1 119 524,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Орск, ул. Крупской, д.15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ОРСК
Все закупки и тендеры РВК-ОРСК
Адрес местонахождения
462408, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРСК, УЛ ВОКЗАЛЬНОЕ ШОССЕ, ДОМ 32, ОФИС 1
24.10.62.121
24.10
Документация лота
Кол-во: 0.104
Кол-во: 1.093
Кол-во: 1.215
Кол-во: 0.104
Кол-во: 0.036
Кол-во: 0.195
Кол-во: 0.067
Кол-во: 0.119
Кол-во: 0.091
Кол-во: 0.185
Кол-во: 3.6
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.561
Кол-во: 0.496
Кол-во: 0.186
Кол-во: 1.045
Кол-во: 0.109
Кол-во: 0.29
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