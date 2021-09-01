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Номер извещения
ГП144009
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка листового проката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 19:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+49 5662 104 02 доб. 604
Факс
--
Адрес электронной почты
yasin.zamanov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Заманов Ясин Файязович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листового проката в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката в соответствии с Техническим заданием и проектом ДоговораМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.09.2021 11:1001.09.2021 11:1001.09.2021 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144009Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката в соответствии с Техническим заданием и проектом ДоговораМосква
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 23:5915.09.2021 23:5915.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144009Подведение итогов не позднее Поставка листового проката в соответствии с Техническим заданием и проектом ДоговораМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листового проката в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Кол-во: 7.65
Кол-во: 1.56
Кол-во: 147.35
Кол-во: 3.7
Кол-во: 78.83
Кол-во: 3.52
Кол-во: 4.36
Кол-во: 72.2
Кол-во: 1.43
Кол-во: 1.53
Кол-во: 1.9
Кол-во: 2.06
Кол-во: 2.23
Кол-во: 2.68
Кол-во: 5.25
Кол-во: 10.8
Кол-во: 168.87
Кол-во: 3.7
Кол-во: 78.83
Кол-во: 3.52
Кол-во: 72.2
Кол-во: 4.36
Кол-во: 1.43
Кол-во: 1.53
Кол-во: 1.9
Кол-во: 2.06
Кол-во: 2.23
Кол-во: 2.68
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