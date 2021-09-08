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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110592230
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание автоматизированной системы сбора данных на базе аппартно-программного комплекса «ДОНТЕЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 11:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89,
Почтовый адрес
360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89
Контактный телефон
+7 8662 40-31-24
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@mrgkbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беканов Залим Салимович
Место рассмотрения предложений
Нальчик
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание автоматизированной системы сбора данных на базе аппартно-программного комплекса «ДОНТЕЛ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание автоматизированной системы сбора данных на базе аппартно-программного комплекса «ДОНТЕЛ»
Начальная цена
4 045 896,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК
Адрес местонахождения
360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89,
360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89
62.03.12.130
62.03.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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