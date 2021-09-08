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    Главная / Торги / Техническое обслуживание автоматизированной системы сбора данных на базе аппартно-программного комплекса «ДОНТЕЛ»

    Техническое обслуживание автоматизированной системы сбора данных на базе аппартно-программного комплекса «ДОНТЕЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:5908.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592230Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание автоматизированной системы сбора данных на базе аппартно-программного комплекса «ДОНТЕЛ»НальчикПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110592230

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    IS429

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание автоматизированной системы сбора данных на базе аппартно-программного комплекса «ДОНТЕЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 11:16

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    Документация.docx

    Обоснование_НМЦ.pdf

    Проект_договора.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК

    Юридический адрес

    360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89,

    Почтовый адрес

    360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89

    Контактный телефон

    +7 8662 40-31-24

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@mrgkbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беканов Залим Салимович

    Место рассмотрения предложений

    Нальчик

    Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание автоматизированной системы сбора данных на базе аппартно-программного комплекса «ДОНТЕЛ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592230Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание автоматизированной системы сбора данных на базе аппартно-программного комплекса «ДОНТЕЛ»Нальчик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание автоматизированной системы сбора данных на базе аппартно-программного комплекса «ДОНТЕЛ»

    Начальная цена

    4 045 896,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК

    Адрес местонахождения

    360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89,

    360017, РЕСП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, Г НАЛЬЧИК, УЛ МЕЧНИКОВА, ДОМ 89

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12.130

    Услуги по сопровождению компьютерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03.12

    Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно"

    Кол-во: 1.00000

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