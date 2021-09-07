Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на "Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП002878 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0056322-301-2021 Наименование закупки Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на "Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ Юридический адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Почтовый адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 76813 Адрес электронной почты RC_UOP@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Рыбалко Людмила Петровна Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год Дата и время окончания срока приема заявок 07.09.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП002878 Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт