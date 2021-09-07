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Номер извещения
АП002878
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на "Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.08.2021 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Почтовый адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 76813
Адрес электронной почты
RC_UOP@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбалко Людмила Петровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002878Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 годТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год
Официальный сайт, на котором размещена документация
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