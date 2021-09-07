Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на "Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год"

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на "Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002878Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 годТюменьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП002878

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0056322-301-2021

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на "Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    23.08.2021 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ

    Юридический адрес

    629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87

    Почтовый адрес

    629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 76813

    Адрес электронной почты

    RC_UOP@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбалко Людмила Петровна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 12:00 GMT +307.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002878Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 годТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Приобретение права на использование программного обеспечения Acronis, с технической поддержкой на 1 год

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053300
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт Ванино" (ГП589434)
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт...
    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014273
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    Поставка материалов для очистных сооружений для ООО «ГПН-РЗБМ»
    593825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014301
    Поставка моноэтаноламина чистого
    Поставка моноэтаноламина чистого
    593984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАОУ ЯМНОВСКАЯ ОШ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087490
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    Капитальный ремонт МАОУ Ямновская ОШ
    594607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 1430653,60 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    71 532 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАДОУ детский сад Василек
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087471
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    Капитальный ремонт МАДОУ детский сад "Василек"
    594602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 804245,40 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    40 212 270
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014443
    Закупка КНС и комплектующих
    Закупка КНС и комплектующих
    594603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:20(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить