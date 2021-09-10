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    Главная / Торги / 1533/23.08.21/КО/Э Поставка комплектующих для стелы

    1533/23.08.21/КО/Э Поставка комплектующих для стелы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132957Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для стелыСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП132957

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1533/23.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1533/23.08.21/КО/Э Поставка комплектующих для стелы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    23.08.2021 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова Зарема Ханифовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих для стелы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 12:00 GMT +310.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП132957Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для стелыСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 12:0010.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП132957Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих для стелыСалават

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2021 12:0014.11.2021 12:0014.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132957Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для стелыСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.202114.11.2021 12:0014.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП132957Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для стелыСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для стелы

    Начальная цена

    27 921,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комплектующих для стелы"

    Кол-во:

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