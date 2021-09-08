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Номер извещения
32110578191
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме
Дата публикации
23.08.2021 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Почтовый адрес
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
Контактный телефон
+7 499 263-98-32
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@cnirti.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронова Светлана Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.09.202113.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110578191Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭМосква
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 14:0015.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578191Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭ
Начальная цена
3 748 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и документацией к извещению о проведении конкурса в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Новая Басманная, д.20, стр.9.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
80.20.10
80.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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