Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭ

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110578191Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110578191

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    184-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме

    Дата публикации

    23.08.2021 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    184_2021_Проект_договора.doc

    184_2021_Конкурсная_документация.docx

    184_2021_Извещение.doc

    184_2021_Расчет_НМЦ.xlsx

    Протокол_подведения_итогов_184_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Почтовый адрес

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Контактный телефон

    +7 499 263-98-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@cnirti.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронова Светлана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.09.202113.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110578191Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 14:0015.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578191Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110578191Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту АПС и СОУЭ

    Начальная цена

    3 748 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и документацией к извещению о проведении конкурса в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Новая Басманная, д.20, стр.9.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и документацией к извещению о проведении конкурса в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Классификатор ОКПД2

    80.20.10

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    80.20

    Деятельность систем обеспечения безопасности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034874/name/614352f11eb338.68336287

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность систем обеспечения безопасности"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ФГБОУ ВО АГУ
    Аукцион на понижение (конкурентный) № 32211061439
    Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации
    Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации
    590601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    871 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Адыгея республика
    БАНК ГПБ (АО)
    Квалификационный отбор № ГП148782
    Открытый квалификационный отбор № КО21-12-35(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке комплексных систем безопасности на объектах Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», расположенных на территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасия
    Открытый квалификационный отбор № КО21-12-35(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков,...
    582962
    Закупки корпоративных заказчиков
    Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Красноярский край
    Все регионы
    Красноярский край, Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211059675
    Оказание услуг по технической (пультовой) охране объектов АО "Газпром газораспределение Псков"
    Оказание услуг по технической (пультовой) охране объектов АО "Газпром газораспределение Псков"
    590403
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    622 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ПНГ
    Запрос предложений № ГП213616
    Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного оборудования бортовых системных контроллеров и аппаратуры спутниковой навигации ЭРА-ГЛОНАСС, техническому обслуживанию и ремонту тахографов для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    Оказание услуг по информационному сопровождению, сервисной поддержке регистрационного...
    588689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    2 799 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    БАНК ГПБ (АО)
    Квалификационный отбор № ГП134333
    Открытый квалификационный отбор № КО21-09-21(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по проектированию, монтажу и пусконаладочным работам комплексных систем безопасности в помещениях дополнительных офисов Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое на территории Тюменской области ЯНАО.
    Открытый квалификационный отбор № КО21-09-21(ФС), проводимый в целях выбора поставщиков,...
    549763
    Закупки корпоративных заказчиков
    Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Все регионы
    Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить